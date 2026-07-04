夏季出遊4大必備神器　極涼掛脖濕巾自帶行動小冷氣、冰鎮風扇超實用

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著氣溫持續升高，令人期待的夏日旅遊季正式宣告來臨。無論是計畫一場親近自然的露營、熱血的運動賽事應援，還是帶著長輩與小孩的家族多世代旅行，最讓人頭痛的往往不是行程規劃，而是迎面而來的毒辣豔陽、高溫濕黏、以及無處不在的活躍蚊蟲。追求極致生活質感的現代人，出遊不再只是走馬看花，更期待在旅途中維持從容且精緻的理想狀態。為了讓大家在不增加負擔的前提下，輕鬆應對高溫潮濕的氣候挑戰，今年各大品牌紛紛祭出重量級隨身必備品。從移動式的體感降溫裝備，到對抗多螢幕切換的視覺疲勞對策，這份清單將成為你包包裡最可靠的後盾，隨時隨地維持清爽舒適的旅遊節奏。

SEA BREEZE 極涼掛脖濕巾加大版：自帶行動小冷氣，超大尺寸維持1小時乾爽

長時間待在戶外最怕汗水淋漓的黏膩感。SEA BREEZE全新推出的加大版極涼掛脖濕巾，採用48cm的超大尺寸設計，能直接舒適地掛在脖子上，簡直就是移動式的降溫配備。配方中富含持續冷感成分與薄荷醇，親測體感直接降溫且能續航1小時左右，並帶著淡淡的柑橘香氣。獨立的單包裝設計完美解決了傳統濕巾容易乾、帶毛巾不方便的困擾，是一場讓身體迅速卸下浮躁的深度的自我療癒。

▲SEA BREEZE 極涼掛脖濕巾加大版 5入 ／159元。（圖／品牌提供）

KINYO 冰旋風充電風扇：半導體製冷專業技術，冰鎮✕旋風雙重降溫

夏日出門如果遇到烈日當空又完全沒風的天氣，普通的手持風扇吹出來的也只會是熱風。KINYO這款風扇將手持扇規格全面進化，大膽引入半導體製冷專業技術，打造出「冰鎮＋旋風」的雙重冷冽體感。透過簡單的上下推鈕就能自由調整風量，內建2000mAh大容量電池，最高續航力可達6小時，輕鬆解決豔陽下的悶熱焦慮，讓秀髮與肌膚隨時維持從容狀態。

▲KINYO 冰旋風充電風扇 ／799元。（圖／品牌提供）

貝恩全新防蚊防護系列：精準分級養護，0歲起全家人的戶外防護罩

隨著氣溫持續升高，夏季正式進入蚊蟲活躍期，全家出遊、露營、戲水及各類親子戶外活動頻率增加，也帶動防蚊用品需求持續升溫。貝恩今年推出全新升級防護系列，依照不同年齡需求，打造四款防護新品，包括適用於0歲以上的「嬰兒防蚊噴液」及「嬰兒防蚊貼片」，以及適用於3歲以上的「PMD防蚊噴液」與「PMD長效防蚊貼片」，提供全家人從日常外出、學校、公園到旅遊露營等不同情境的防蚊選擇。

▲貝恩 嬰兒防蚊噴液 80ml／250元、嬰兒防蚊貼片 20片裝／250元、PMD防蚊噴液 80ml／480元、PMD長效防蚊貼片12片裝／200元。（圖／品牌提供）

樂敦 藍視光高效眼藥水：集結6大高效成分，多螢切換的長效清晰防線

不論是通勤途中滑手機、在飯店沉浸於追劇時光、還是出遊行進間用手遊進行關鍵對決，現代人在旅途中依然高頻率接觸數位藍光。日本眼藥水品牌樂敦推出升級版藍視光高效眼藥水，內含最高濃度尿囊素、多種維他命及胺基酸等6大高效成分，能直擊並改善因長時間接觸藍光引起的視疲勞與不適，維持長效清晰與舒適，在頻繁的多螢切換中成為雙眼最可靠的後盾。

▲樂敦 藍視光高效眼藥水 12mL／280元。（圖／品牌提供）

<北市衛藥廣字第115040283號 衛部藥輸字第029004號>使用前詳閱說明書警語及注意事項

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