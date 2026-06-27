金曲時尚總覽 ／A-Lin鏤空禮服辣出天際！陳明珠亮片長裙散發女神光

記者鮑璿安／綜合報導

第37屆金曲獎頒獎典禮將於今6月27日在台北小巨蛋盛大登場，由A-Lin首度接下主持棒，星光大道則由陳明珠與鼓鼓呂思緯搭檔主持。今年表演陣容同樣眾星雲集，除了莫文蔚睽違10年重返金曲舞台，田馥甄也將暌違6年再度帶來演出，備受外界期待。而《ET FASHION》會全程陪伴大家，從17:00星光大道開始，不斷更新藝人們的精彩紅毯穿搭，一篇看完所有造型細節重點！

蕭煌奇





▲蕭煌奇。（圖／記者李毓康攝）

入圍本屆金曲獎最佳台語男歌手獎的蕭煌奇，以一身深藍色西裝帥氣踏上紅毯。造型選穿凡登西服訂製西裝，深V背心搭配寬版長褲，低調緹花花面料隨著光影流轉展現細膩質感。配件則以 Prada Eyewear 黑色方框墨鏡、Christian Louboutin 水晶鑽飾絨面樂福鞋，為沉穩的深藍造型增添華麗層次。

icyball冰球樂團





▲icyball 冰球樂團。（圖／記者李毓康攝）

憑藉專輯《我很抱歉》入圍本屆金曲獎最佳樂團獎、最佳MV獎兩項大獎的 icyball冰球樂團，4位團員以一身率性勁裝踏上紅毯，此次選穿台灣設計師品牌 Namesake 服裝，運用多元色彩與層次剪裁，搭配寬鬆輪廓勾勒街頭時尚風格，展現品牌標誌性的當代設計語彙，也完美呼應冰球樂團鮮明且充滿個性的音樂形象。

高真





▲高真 。（圖／記者李毓康攝）

入圍本屆金曲獎最佳新人獎的高真，以一身 Louis Vuitton 黑色造型帥氣踏上紅毯。造型選用黑色棋盤格紋外套搭配寬版西裝長褲，透過品牌經典 Damier 格紋元素低調展現層次感，白色立領襯衫則為全黑穿搭注入俐落對比。最吸睛的莫過於一頭向上豎起的前衛刺蝟頭造型，為整體增添鮮明個性，在優雅正裝中融入叛逆氣息。

陳以諾





▲陳以諾 Sarah 。（圖／記者李毓康攝）



首度角逐金曲獎便一舉入圍四項大獎的新人歌手陳以諾（Sarah），憑藉首張客語專輯《慢花誌》成為本屆焦點之一。此次踏上金曲紅毯，她選穿 LinLi Boutique 高級訂製黑色禮服，以沉穩優雅的造型展現新生代歌手的自信魅力。禮服採用低調奢華的黑色緞面材質打造，桃心領馬甲剪裁勾勒肩頸與腰身線條，背部透膚馬甲結構與隱藏式口袋等細節，兼具高級訂製工藝與現代機能。

A-Lin





▲第37屆金曲獎典禮主持人，A-Lin 。（圖／記者李毓康攝）

A-Lin以一襲 Schiaparelli 2026春夏系列黑色貼身禮服現身紅毯，有種超現實的霸氣美感，最吸睛的莫過於腰際與裙身融入金色圓環鏤空設計，巧妙點綴肌膚線條，在低調中展現前衛時尚感。搭配一頭及腰柔順金棕色長髮與Boucheron珠寶相互呼應，整體造型兼具俐落氣場與女性魅力，散發沉穩大器的天后風範。

Ozone







▲遞獎大使Ozone 。（圖／記者李毓康攝）

人氣男團 Ozone 擔任本屆金曲獎遞獎大使，成員周子翔換上 SHIATZY CHEN 2026春夏系列登上紅毯。造型以義大利絲毛混紡西裝為主軸，巧妙融入編織皮革夾層設計，搭配微喇叭剪裁長褲與白色立領襯衫，透過不對稱輪廓與俐落線條，勾勒出兼具層次與現代感的紳士風格。林佳辰則演繹了非常正規的西裝穿搭，胸前點綴的花卉別針成為脫穎而出的小細節。

陳明珠與鼓鼓呂思緯





▲ 第37屆金曲獎星光大道主持人，陳明珠（左）、鼓鼓呂思緯 。（圖／記者李毓康攝）



擔任本屆金曲獎星光大道主持人的陳明珠與鼓鼓呂思緯一同亮相紅毯，陳明珠以一襲香檳銅金色平口禮服優雅現身，裙身滿佈細緻水晶與珠飾，襯托出一貫的典雅知性氣質。鼓鼓則選穿 Dolce & Gabbana 2025秋冬系列，以黑色直紋襯衫搭配直紋羊毛長褲，細緻的直條紋拉長整體比例，領口繫上飄帶領結增添造型層次，在正式輪廓中融入率性個性，低調卻不失時髦感。