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金曲時尚 ／莫文蔚、蔡依林戴2500萬蛇珠寶　雙天后登最貴氣寶座

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▲▼ 第37屆金曲獎星光大道，莫文蔚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲莫文蔚登金曲獎紅毯，佩戴總值約2500萬元的寶格麗Serpenti珠寶，當中包括鑲嵌60.47克拉鑽石與2顆祖母綠項鍊。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

第37屆金曲獎中最貴氣的兩位巨星，正是樂壇雙天后莫文蔚與蔡依林，兩人恰好都選戴總值各2500萬元的義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列高級珠寶，展現好默契。向來是時尚資優生的莫文蔚以 GIORGIO ARMANI 全黑褲裝登紅毯，外披西裝外套充滿氣勢，胸前立體花卉裝飾則增添女人味，不能忽視的是她頸部所戴的寶格麗鑲嵌60.47克拉鑽石與2顆祖母綠項鍊，女神氣場強大。

▲▼ 蔡依林 。（圖／公關照）

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲蔡依林佩戴總值約2500萬元的寶格麗Serpenti高級珠寶，包括環繞7圈的鑽石手環。（圖／公關照）

本屆金曲獎各大珠寶品牌未端出當年最新高級珠寶，清一色都是經典款，寶格麗代言人蔡依林將標誌性的Serpenti系列珠寶戴好戴滿，特別是環繞7圈的Serpenti鑽石手環存在感強烈，讓她舉手頭足都是鎂光燈焦點。

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲彭佳慧佩戴全套Hearts On Fire珠寶亮相，當中VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環格外搶鏡，782,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

大型耳環也是女星們重要的亮眼配飾，角逐最佳華語女歌手獎的彭佳慧選戴Hearts On Fire全套VELA系列珠寶，當中包括不對稱設計的VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環；有趣的是角逐同獎項的洪佩瑜也採相似的搭配法，戴上Boucheron高級珠寶系列Plume de Paon孔雀羽毛耳環，時髦極了。

▲▼第37屆金曲獎星光大道，洪佩瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Boucheron 。（圖／公關照）

▲入圍最佳華語女歌手獎的洪佩瑜佩戴Boucheron高級珠寶系列Plume de Paon孔雀羽毛耳環，2,080,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

近幾年珠寶穿搭講求自由與發揮創意，擔任金曲獎主持人的A-Lin走紅毯時即展現珠寶新穎穿搭術，Schiaparelli 洞洞裝上垂墜著一條長金鍊，是Boucheron 1,370,000元Serpent Boheme系列Vintage項鍊，隨著她的步伐而擺動。男星們則多以黑裝配上鑽石胸針增添亮點，韋禮安將Boucheron高級珠寶系列Serpent Boheme項鍊轉化為胸針佩戴；與ØZI一同奪得最佳單曲製作人獎的鶴 The Crane，別著Cartier（卡地亞）Juste un Clou釘子造型鑽石領帶夾，相當搶眼。

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲A-Lin腰際垂下的金鍊是Boucheron 1,370,000元Serpent Boheme系列Vintage項鍊。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

▲▼ 第37屆金曲獎星光大道，韋禮安。（圖／記者李毓康攝）

▲韋禮安將Boucheron高級珠寶系列Serpent Boheme項鍊轉化為胸針佩戴，相當搶眼。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

▲▼ 第37屆金曲獎星光大道，鶴 The Crane。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲鶴The Crane別著Cartier Juste un Clou鑽石領帶夾。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

►金曲時尚總覽 ／A-Lin鏤空禮服辣出天際！陳明珠亮片長裙散發女神光

 

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