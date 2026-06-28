照鏡子先看舌頭！營養師揭5種舌頭顏色警訊：可能缺鐵、缺B群了

▲每天可以檢視一下舌頭狀況。

記者曾怡嘉／台北報導 AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核

每天刷牙時，你有仔細看過自己的舌頭嗎？除了口腔衛生，舌頭的顏色、舌苔厚薄及表面狀態，也可能反映身體的水分、營養攝取與生活習慣。營養師高敏敏表示，雖然舌頭不能作為疾病診斷依據，但若出現持續性的異常變化，仍值得提高警覺，看看你是哪一種舌頭，需要補充什麼營養素。

#裂紋舌可能與缺乏B群、水分不足有關

若舌頭表面出現深淺不一的裂紋，看起來像乾裂土地，除了可能是先天因素或年齡增長造成，也可能與水分攝取不足、維生素B群（尤其B2、B12）及鋅攝取不足有關。部分民眾可能伴隨口乾舌燥、味覺敏感度下降，或吃辛辣食物時容易感到刺痛。營養師建議，可增加飲水量，並從全穀類、蛋類、肉類、堅果及海鮮等食物補充B群與鋅，維持均衡飲食。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#蒼白舌恐反映缺鐵或貧血風險

如果舌頭顏色偏淡、缺乏血色，可能與鐵質、維生素B12或葉酸攝取不足有關，部分人也可能出現容易疲倦、頭暈、手腳冰冷及注意力下降等情況。營養師建議，可適量攝取牛肉、豬肝、蛤蜊、牡蠣等富含鐵質食物，並搭配芭樂、奇異果等富含維生素C水果，有助提升鐵質吸收率。

#鮮紅舌不一定健康 可能是營養不足警訊

若舌頭呈現異常鮮紅，且表面變得平滑、伴隨灼熱感，可能與維生素B群、葉酸或鐵質不足有關，也可能受到長期壓力、睡眠不足及自律神經失衡影響。若同時反覆嘴破、嘴角炎、舌頭麻木或容易疲勞，建議檢視日常飲食，適量補充雞蛋、深綠色蔬菜、豆類、全穀雜糧及富含鐵質食物。

#黃膩舌苔可能與發炎及飲食習慣有關

舌苔厚且偏黃、看起來油膩，除了口腔清潔因素外，也可能反映身體正處於發炎狀態，或與高油、高糖、辛辣飲食、胃食道逆流及熬夜等生活習慣有關。若伴隨口臭、口苦、胃脹、打嗝或消化不適，營養師建議可增加富含維生素C的蔬果、奇異果、鳳梨及薑黃等食物，同時減少油炸及精製糖攝取，並維持規律作息。

#厚白舌苔多與口腔清潔、水分不足有關

若舌頭覆蓋厚厚白色舌苔，常見原因包括水分攝取不足、睡眠不足、口腔清潔不佳，以及精製澱粉與糖分攝取過多。改善方式包括增加飲水、刷牙時同步清潔舌苔、維持規律睡眠，並以全穀雜糧取代部分精製澱粉，減少含糖飲料及甜食攝取，有助改善口腔環境。

營養師表示，舌頭確實可能反映身體的營養狀況、口腔衛生與生活習慣，但每個人的舌頭外觀本來就存在個體差異，不能單憑舌頭顏色或舌苔厚薄判斷疾病，若感覺異常持續超過2周，或合併疼痛、潰瘍、腫塊、出血、吞嚥困難等症狀，建議盡快至耳鼻喉科、牙科或相關醫療院所接受專業評估，找出真正原因。