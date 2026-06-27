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金曲時尚／A-Lin腰間挖洞拿下紅毯最美！陳明珠仙氣飄飄人氣超高

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▲▼紅毯三美 。（圖／記者李毓康攝）

▲《ET FASHION》網友票選出紅毯三美。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第37屆金曲獎紅毯星光熠熠，眾多女星盛裝登場，各自展現不同風格魅力。《ET FASHION》邀請網友在官方IG票選本屆「紅毯三美」，最終由首次擔任金曲主持人的 A-Lin 以高分奪冠，她身穿 Schiaparelli 2026春夏系列 黑色貼身禮服驚艷亮相，完美展現曼妙曲線與強大氣場；陳明珠、莫文蔚則分別拿下第二、第三名，同樣以精緻造型贏得網友青睞。

▲▼紅毯三美 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼紅毯三美 。（圖／記者李毓康攝）

第3名：莫文蔚，9.4分

擔任頒獎嘉賓的莫文蔚以 GIORGIO ARMANI 全黑造型率性亮相，她選穿剪裁俐落的連身褲，外搭披肩式西裝外套，胸前立體花卉裝飾為極簡輪廓增添藝術感，也讓整體造型更具層次。珠寶則以醒目的寶格麗鑽石項鍊打造氣場，再搭配手環及戒指低調點綴。他頂著招牌蓬鬆中分捲髮襯托立體五官，56歲依舊維持絕佳狀態，優雅氣質與凍齡魅力令人驚艷。

▲▼紅毯三美 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼紅毯三美 。（圖／記者李毓康攝）

第2名：陳明珠，9.41分

擔任星光大道主持人的陳明珠，以一襲香檳銅金色平口禮服優雅登場，禮服綴滿細膩水晶與珠飾，在燈光照耀下閃耀迷人光澤，仙氣飄飄，禮服剪裁更修飾出勻稱的身形比例。髮型則以自然感波浪長捲髮搭配簡約耳環，若隱若現的珠寶點綴恰到好處，整體造型散發柔美氣質，不張揚卻相當耐看。

▲▼ 第37屆金曲獎典禮主持人，A-Lin 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 第37屆金曲獎典禮主持人，A-Lin 。（圖／記者李毓康攝）

第1名 ：A-LIN，9.63分

首次接下金曲獎主持重任的A-Lin，紅毯造型同樣火力全開，以9.63高分榮登本屆「紅毯第一美」。她選穿 Schiaparelli 2026春夏系列黑色貼身禮服，俐落剪裁勾勒出優雅曲線。整體造型最大亮點落在腰際與裙身的金色圓環鏤空設計，為全黑禮服注入前衛感，搭配及腰金棕色柔順長髮，大器又充滿女王氣場。

關鍵字：

金曲紅毯、A-Lin、莫文蔚、陳明珠、紅毯三美

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