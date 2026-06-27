金曲時尚 ／網友票選鼓鼓第一帥　周湯豪、ØZI緊追在後

▲擔任金曲獎紅毯主持人的鼓鼓身穿Dolce & Gabbana 2025秋冬系列條紋裝，被網友評為第一帥。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第37屆金曲獎男星們大膽挑戰不同剪裁服裝，穿出個人特色，《ET FASHION》特別在官方IG舉辦網友投票活動，邀請大家選出心中的「三帥」，投票結果出爐，由紅毯主持人鼓鼓（呂思緯）以9.72高分奪得「第一帥」，周湯豪則是以9.64緊追在後，第三名則由ØZI以9.45拿下。





▲鼓鼓佩戴Tiffany T1白K金鋪鑲鑽石寬版手環，1,030,000元。（圖／Tiffany & Co.提供）

被網友評選為本屆金曲「三帥」的男星都不是穿傳統正裝，而是有一些變化、有一些鬆弛的設計。被選為第一帥的鼓鼓穿著 Dolce & Gabbana 2025秋冬系列，黑色直紋襯衫搭配直紋羊毛長褲，直條紋拉長整體比例，領口繫上緞面飄帶領結更有層次感，同時戴上總值近250萬元的Tiffany & Co.珠寶與Atlas™ 自動上鍊精鋼腕錶，他由於手拿主持棒，因此選戴多款Tiffany鑽戒與手環吸睛。





▲周湯豪穿著Versace 2026 La Vacanza 系列服裝登紅毯被評為第二帥。（圖／攝影中心攝）

「第二帥」周湯豪身穿Versace 2026 La Vacanza系列黑裝登金曲獎紅毯，黑色羊毛單排釦西裝採用品牌標誌性的Medusa靈感箱型剪裁，搭配緞面翻領，最具特色是金色梅杜莎鈕釦與立體尖角裝飾，黑金配色格外出眾；ØZI則大膽選擇新銳倫敦男裝品牌 LU’U DAN 寬鬆剪裁的短版外套與高腰寬褲，深Ｖ露胸少不了項鍊點綴，搭配金色短髮與細框眼鏡，輕鬆穿搭出時髦感，被網友選為第三帥。





▲被票選為第三帥的ØZI選穿新銳倫敦男裝品牌 LU’U DAN 寬鬆剪裁西裝。（圖／攝影中心攝）