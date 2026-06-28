追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長

▲處女座做事謹慎，是否進入一段關係需要觀察。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有人很容易因為一個眼神、一場約會就墜入愛河，也有人即使對方窮追不捨，仍會花很長時間確認彼此是否適合。對這些星座來說，談戀愛不是衝動，而是需要時間醞釀的決定，《ET FASHION》盤點「最難追的5星座」，看看你或心儀對象是否榜上有名。

TOP5 金牛座：慢慢靠近，才能走進他的世界

金牛座很少因一時心動就開始一段感情，他們更相信相處累積出的信任感。面對追求，金牛座通常會先觀察對方是否言行一致、是否願意花時間陪伴，而不是被浪漫驚喜打動。想追他們，不妨放慢腳步，用穩定的陪伴取代熱烈攻勢，反而更容易讓他們卸下心防。

#TOP4 水瓶座：能聊得來，比會說情話更重要

水瓶座在意的是心靈交流，而不是甜言蜜語。他們喜歡有想法、有趣且能激發討論的人，如果只是制式聊天，很難真正吸引他們的注意。對水瓶座而言，戀人通常也是最好的朋友，因此感情往往從長時間相處中慢慢萌芽，而非一見鍾情。

#TOP3 摩羯座：每段感情，都希望有未來

摩羯座對愛情抱持認真態度，不會輕易開始，也不願意隨便結束。他們在投入之前，習慣先了解彼此的價值觀、生活方式及未來規劃，因此常給人難以靠近的印象。一旦確認彼此適合，摩羯座反而會成為相當可靠且有責任感的另一半。

#TOP2 天蠍座：不是冷淡，而是不輕易相信

很多人認為天蠍座高冷，其實他們只是保護自己。剛認識時，天蠍座通常不會急著透露內心想法，也會花不少時間觀察對方是否值得信任，當他們真正認定一個人後，反而會認真且專一，因此追求天蠍座最重要的不是速度，而是真誠與耐心。

#TOP1 處女座：心動容易，交往卻很慎重

榮登最難追第一名的處女座，並不是刻意提高門檻，而是希望每段感情都建立在成熟與穩定的基礎上。他們習慣從日常細節認識對方，包括生活習慣、處事態度、溝通方式，甚至是否願意尊重彼此，都會默默放在心裡評估。因此，即使對一個人有好感，也不代表會立刻答應交往，需要時間累積和磨合才會安心跨出那一步。