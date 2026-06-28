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金曲最美A-LIN巴掌臉靠它！彩妝師公開「底妝＋腮紅」修容技巧　

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

首次擔綱金曲主持人的A-LIN，昨日妝髮造型美到天際，奪得紅毯最美，更如願拿下金曲獎，鏡頭前能如此美麗上鏡，她的上鏡妝容可說是功不可沒，其中底妝和腮紅更是畫龍點睛，利用明暗色堆疊打造立體輪廓，化身巴掌小臉。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

NARS 台灣教育訓練經理 Miranda LIN 表示：「今年為A-LIN設計的妝容以腮紅為重點，透過乾淨無瑕的底妝搭配層次堆疊的頰彩，不僅能提升輪廓立體感，更能展現獨特個性與情緒氛圍。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

A-LIN的彩妝師Sting分享她的妝容，先以NARS 「超控輕霧粉底精華」淺色和深色打造骨骼明暗，接著疊擦全新「激情誘色腮紅露」，先以收縮色# QUE CALOR打底，再疊加膨脹色# FAST RIDE於顴骨，搭配輕拍暈染技巧，使底妝與腮紅自然融合，完美強化臉部輪廓。後續於顴骨上疊加帶有細閃的#ORGASM LUST增加臉部立體光澤，雙唇則是以「激情過後嫩唇膏」#CRUSH打底，疊擦#DEVOTION，打造原生澎彈水潤般的水光雙唇展現上鏡好氣色。

#A-LIN使用彩妝

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲NARS  超控輕霧粉底精華，#Deauville L4，30ml，2,150元。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲NARS  激情誘色腮紅露，#Orgasm Lust，NT1,450元。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲NARS 激情過後嫩唇膏 #232 Crush 摩卡慕斯，1,100元。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲NARS 激情過後水光唇膏，#208 DEVOTION 琉璃玫瑰，1,100元。

#這些彩妝單品也很推薦！

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲嬌蘭 提洛可美肌裸膚霜 玫瑰光，2,280元。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲蘭蔻 零粉感超持久粉底棒色號110，2,250元。

▲▼ALIN上鏡妝。（圖／品牌提供）

▲Laura mercier 輕肌漂染頰彩－裸光雙效盤，1,550元。

關鍵字：

A-LIN, 金曲紅毯, 妝容解析, NARS彩妝, 腮紅技巧

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