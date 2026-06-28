每天忙到下不了班？5個高效率工作技巧　讓你不再瞎忙

▲上班沒效率只會累死自己。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天一上班就被待辦事項追著跑，好不容易完成一件事，又有新的工作接踵而來，忙了一整天卻總覺得效率不高。其實，工作做不完不一定是能力不足，也可能是方法出了問題。與其把自己逼得筋疲力盡，不如學會幾個省力工作法，把時間花在真正重要的事情上。

1. 每天只鎖定3件最重要的事

不少人習慣列出長長的待辦清單，卻因為事情太多而失去方向，建議每天開始工作前，先挑出3件最重要、最需要完成的任務，把精力集中在高優先順序的工作，其餘事項再依時間安排處理。

2. 別一直切換工作內容

許多人一邊回訊息、一邊寫企劃，又同時處理信件，看似忙碌，其實容易讓注意力分散。不妨試著把同性質的工作集中完成，例如固定時間回覆Email、一次處理行政事項，減少頻繁切換工作模式，有助維持專注力，也能提升整體效率。

3. 先完成80分，再慢慢優化

很多人因為追求完美，一件事情反覆修改，反而拖慢整體進度。先完成一個可以交付的版本，再依需求調整細節，通常比一直停留在修改階段更有效率，不是每項工作都需要100分，適時保留修正空間，也是一種時間管理。

4. 善用零碎時間處理小事

等會議開始、搭車通勤或午休前的10分鐘，都可以拿來完成回覆訊息、整理待辦事項、確認行程等小工作。把零碎時間利用起來，能減少正式工作時段被瑣事打斷，讓大段時間留給需要高度思考的任務。

5. 適時休息，比硬撐更有效率

長時間工作不代表效率更高。當注意力開始下降、一直分心時，不妨起身活動、補充水分，或讓眼睛休息幾分鐘，短暫休息能幫助大腦重新整理資訊，回到工作時反而更容易進入狀態，也能降低疲勞感。