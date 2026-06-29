fb ig video search mobile ETtoday

美周記／今夏最美聯名登場！南法香氛下午茶＋防曬咖啡快閃一次看

>

記者曾怡嘉／台北報導

香氛、保養不再只是產品，更延伸成生活體驗。今年夏天，法國香氛品牌 Parfums De Bastide 與台灣保養品牌嘉丹妮爾，分別攜手人氣餐飲品牌推出期間限定跨界企劃，從南法風格下午茶到城市綠洲咖啡廳，邀請消費者透過香氣、味蕾與保養，感受不同的夏日生活美學。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲香墅旅程把南法日常化為香氛。

#香墅旅程把艾克斯風景化作香氣　攜手PILLO打造限定下午茶

源自法國普羅旺斯艾克斯的香氛品牌 Parfums De Bastide，以「嚴謹製香，自由玩香」作為品牌主張，選用格拉斯 Robertet 天然香材，透過線性香調設計，讓香氣自前調至尾韻維持鮮明個性，也鼓勵消費者自由疊香，創造專屬氣味。

此次品牌以南法艾克斯的市集、花園、石牆與森林景色為靈感，推出多款代表城市風景的香氛，包括芒通檸檬、索利耶蓬無花果、格拉斯玫瑰、博尼約雪松及艾克斯佛手柑檀木等香調，將南法日常收藏於香氣之中。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲期間限定聯名下午茶「尋味香墅」套餐。

同步攜手台北人氣烘焙品牌 PILLO 推出期間限定「尋味香墅」下午茶套餐，將無花果、玫瑰、柑橘等南法元素化為甜點與飲品，透過香氣與味蕾交織出充滿法式氛圍的午後時光。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

#嘉丹妮爾跨界Cream & Bean　打造期間限定「夏日綠洲計畫」

台灣保養品牌 嘉丹妮爾則首度攜手精品咖啡與貝果品牌 Cream & Bean，推出期間限定「夏日綠洲計畫」，以「補一點咖啡，再補一下防曬」為概念，希望將防曬保養融入日常生活。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Crean & Bean 精品咖啡與創意甜點交織，攜手嘉丹妮爾打造今夏最療癒的防曬體驗空間

品牌表示，全系列防曬產品採用純淨、海洋友善配方，並以輕盈乳液質地作為特色，主打兼具防護與保養體驗。此次聯名同步推出限定餐點，包括將鹼水貝果結合義式冰淇淋的「Bagelato」，以及橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲等聯名植萃飲品，讓消費者在享受咖啡香的同時，也能體驗品牌所打造的夏日生活風格。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲現場也規劃防曬體驗區，提供消費者試用品牌全系列防曬商品。

關鍵字：

香氛, 保養, 南法風格, 夏日美學, 跨界企劃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長

追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

每天忙到下不了班？5個高效率工作技巧　讓你不再瞎忙

每天忙到下不了班？5個高效率工作技巧　讓你不再瞎忙

金曲最美A-LIN巴掌臉靠它！彩妝師公開「底妝＋腮紅」修容技巧　 美周記／今夏最美聯名登場！南法香氛下午茶＋防曬咖啡快閃一次看 沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」 台茂接手新光三越中山店　用「開放街區」打造台南站前新地標 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人 日本3COINS夏天必買推薦　可夾式風扇推出就缺貨、大傘面折疊傘不怕濕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面