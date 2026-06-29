美周記／今夏最美聯名登場！南法香氛下午茶＋防曬咖啡快閃一次看

記者曾怡嘉／台北報導

香氛、保養不再只是產品，更延伸成生活體驗。今年夏天，法國香氛品牌 Parfums De Bastide 與台灣保養品牌嘉丹妮爾，分別攜手人氣餐飲品牌推出期間限定跨界企劃，從南法風格下午茶到城市綠洲咖啡廳，邀請消費者透過香氣、味蕾與保養，感受不同的夏日生活美學。

▲香墅旅程把南法日常化為香氛。

#香墅旅程把艾克斯風景化作香氣 攜手PILLO打造限定下午茶

源自法國普羅旺斯艾克斯的香氛品牌 Parfums De Bastide，以「嚴謹製香，自由玩香」作為品牌主張，選用格拉斯 Robertet 天然香材，透過線性香調設計，讓香氣自前調至尾韻維持鮮明個性，也鼓勵消費者自由疊香，創造專屬氣味。

此次品牌以南法艾克斯的市集、花園、石牆與森林景色為靈感，推出多款代表城市風景的香氛，包括芒通檸檬、索利耶蓬無花果、格拉斯玫瑰、博尼約雪松及艾克斯佛手柑檀木等香調，將南法日常收藏於香氣之中。

▲期間限定聯名下午茶「尋味香墅」套餐。

同步攜手台北人氣烘焙品牌 PILLO 推出期間限定「尋味香墅」下午茶套餐，將無花果、玫瑰、柑橘等南法元素化為甜點與飲品，透過香氣與味蕾交織出充滿法式氛圍的午後時光。

#嘉丹妮爾跨界Cream & Bean 打造期間限定「夏日綠洲計畫」

台灣保養品牌 嘉丹妮爾則首度攜手精品咖啡與貝果品牌 Cream & Bean，推出期間限定「夏日綠洲計畫」，以「補一點咖啡，再補一下防曬」為概念，希望將防曬保養融入日常生活。

▲Crean & Bean 精品咖啡與創意甜點交織，攜手嘉丹妮爾打造今夏最療癒的防曬體驗空間。

品牌表示，全系列防曬產品採用純淨、海洋友善配方，並以輕盈乳液質地作為特色，主打兼具防護與保養體驗。此次聯名同步推出限定餐點，包括將鹼水貝果結合義式冰淇淋的「Bagelato」，以及橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲等聯名植萃飲品，讓消費者在享受咖啡香的同時，也能體驗品牌所打造的夏日生活風格。

▲現場也規劃防曬體驗區，提供消費者試用品牌全系列防曬商品。