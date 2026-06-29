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凱特王妃完成國家三峰挑戰　24小時耐力登山為癌症醫院籌款

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▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃成功挑戰英國最著名的登山耐力活動「國家三峰挑戰」為皇家馬斯登癌症慈善基金會籌款。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃2024年3月透露自己正在接受癌症治療，並於2025年初表示病情已有所緩解，經過這段艱難歷程，她有感而發表示：「癌症摧殘的不僅僅是身體，它改變了你的思維與感受，並深刻地影響著生活的方方面面。我對此深有體會，也明白這段在治療期間與結束後的漫長旅程，絕非單靠醫學就能獨自支撐。」近日她成功完成國家三峰挑戰 （National Three Peaks Challenge)，為她先前接受癌症治療的醫院皇家馬斯登癌症慈善基金會籌款。

國家三峰挑戰是英國最著名的登山耐力活動，挑戰者必須在 24小時之內，連續攀登蘇格蘭、英格蘭與威爾斯的最高峰，並完成山區之間的長途拉車，是一項極具身體與意志考驗的經典戶外盛事，凱特王妃完成了這項壯舉來為慈善機構籌款，她形容這次挑戰是一個「探索確診後人生的契機，同時也是一種回饋」。當她在威爾斯為這項挑戰畫下句點時，她的家人前來迎接她，包括老公威廉、三個兒女、她的父母與弟弟詹姆斯，家人的愛也是她抗癌的重要支柱。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃與喬治王子日前造訪英國皇家空軍基地，喬治王子身高快追上媽媽。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

除了關心醫療與兒童教育福祉，凱特王妃的公務行程也安排造訪英國皇家空軍科寧斯比基地向軍人致敬，日前與12歲的長子喬治王子一同現身，母子倆輪流坐進多架具歷史意義的軍用飛機駕駛艙體驗，即將追隨爸爸腳步進入英國頂尖男校伊頓公學就讀的喬治，身高暴風式抽高，已快追上175公分的媽媽了。
 

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關鍵字：

凱特王妃, 喬治王子

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