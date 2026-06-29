曹佑寧上腳PUMA新跑鞋、SAUCONY升級TRIUMPH 24　機能與顏值一次到位

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日正是跑步旺季，各大品牌也同步更新跑鞋陣容。PUMA找來曹佑寧演繹全新 DEVIATE PURE NITRO™，主打捨棄碳板、回歸純粹腳感，兼顧日常穿搭與訓練需求；SAUCONY則推出旗艦緩震鞋 TRIUMPH 24，首度搭載全新 incrediLUX 中底科技，以更輕量、更柔軟的腳感，滿足長距離慢跑族群，兩大品牌分別從不同角度切入跑者需求。





▲PUMA今年帶來品牌首款無碳板跑鞋 DEVIATE PURE NITRO ，NT$4,380。（圖／品牌提供）

PUMA今年帶來品牌首款無碳板跑鞋 DEVIATE PURE NITRO，延續 DEVIATE 系列速度基因，但首次取消碳纖維板配置，改採單層氮氣中底，帶來更柔韌且靈敏的回彈腳感。外型則跳脫傳統競速跑鞋的厚重科技感，以簡潔俐落線條及奶油白 Monotone 配色打造，更容易融入日常穿搭，從跑道一路延伸到城市生活。除了新品上市，PUMA同步推出 PURELY RUN 主題跑聚，攜手 BREAKERZ 跑團規劃四場體驗活動，結合 GPS ART RUN、HYROX 訓練及跑步派對等內容，讓跑步不只是運動，更成為結合社交與生活風格的新體驗。





▲SAUCONY則持續深耕緩震跑鞋市場，全新 TRIUMPH 24 首度搭載品牌最新 incrediLUX 中底科技 。（圖／品牌提供）

SAUCONY則持續深耕緩震跑鞋市場，全新 TRIUMPH 24 首度搭載品牌最新 incrediLUX 中底科技，以 A-TPU 超臨界發泡材質打造，在增加中底厚度與泡棉容量的同時，重量反而降至約250克，不僅提升回彈與避震表現，也降低長距離跑步的負擔。搭配鞋領、鞋舌加厚泡棉，以及 XT-900 耐磨橡膠大底與鏤空結構設計，進一步提升包覆性、耐用度與前掌彎曲靈活度，鎖定日常訓練及長距離慢跑族群。

為了讓跑者實際感受升級腳感，SAUCONY也於台北信義A11推出試跑體驗活動，完成指定3公里試跑即可獲得購物金與限量贈品，後續也將擴大至全台門市舉辦體驗，讓消費者親身感受全新緩震科技的表現。