「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點　很多人早已習慣卻不自知





▲「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／ 綜合報導

在人際關係、愛情、親情甚至職場中，情緒勒索並不少見。它不像直接命令或爭吵，而是透過愧疚、責任感、恐懼等情緒，讓對方順從自己的要求。許多人因為不想傷害別人、害怕衝突，久而久之習慣壓抑自己的感受，甚至認為一切都是自己的問題。如果經常出現以下3種狀況，就要留意自己是否正處於情緒勒索的關係中。

1. 一拒絕別人就充滿罪惡感，最後總是妥協

情緒勒索最常見的方式，就是讓人對拒絕產生罪惡感。當你想說「不」時，對方可能會說出「你變了」、「我對你這麼好」、「你怎麼可以這樣對我」等話語，讓你開始懷疑自己是不是太自私。最後即使心裡並不願意，仍選擇妥協，只為了避免對方失望或生氣。但健康的人際關係中，每個人都有拒絕的權利，不需要因為設立界線而感到愧疚。如果每次拒絕都伴隨強烈自責，甚至需要犧牲自己的需求來滿足他人，就可能已經落入情緒勒索的循環。

2. 總把別人的情緒扛在自己身上

當對方不開心、生氣、失望時，你是否第一時間就覺得「是不是我做錯了」？甚至急著道歉、安撫，希望對方恢復情緒。情緒勒索者往往會暗示，自己的情緒都是因為你造成的，讓你誤以為有責任解決所有問題。事實上，每個人都應該為自己的情緒負責。適度關心對方沒有問題，但若長期將他人的快樂與否視為自己的義務，不但容易陷入討好型人格，也會讓自己長期承受龐大的心理壓力，逐漸失去自我。

3. 明明委屈卻不敢說

不少受到情緒勒索的人，即使感到委屈，也很少表達真實感受。他們擔心一旦提出不同意見，對方就會冷戰、生氣、情緒失控，甚至離開自己，因此寧願壓抑需求，選擇一再忍耐。然而，真正健康的關係應該允許彼此坦誠溝通，而不是靠威脅、責怪或情緒施壓來維持。一段關係若總讓你小心翼翼、不敢做自己，甚至經常懷疑自己的價值，就值得重新檢視彼此相處模式，學會建立界線，才能避免長期消耗自己的心理能量。