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世足賽大嫂團名錶齊發　喬治娜2403萬「錶王」閃爆全場

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▲▼大嫂團婊 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜貴氣現身世足賽，與兒子一起為C羅打氣。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

2026世界盃足球賽32強隊伍出爐，今（29日）起淘汰賽登場，各國足球名將的另一半持續關注戰局，阿根廷足球巨星梅西（Leo Messi）的老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）、葡萄牙名將C羅（Cristiano Ronaldo）的未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）每逢另一半出場必定現身加油，「大嫂團」所戴的名錶款款吸睛，喬治娜不改豪奢作風，戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）24,031,000元鑽錶閃爆全場。

▲▼大嫂團婊 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜佩戴PP NAUTILUS 5980/1400G-010計時鑽錶，24,031,000元。（圖／翻攝PP官網）

C羅未婚妻喬治娜近幾年轉型為企業家，創辦奢華房地產經紀公司Bellhatria Real Estate、休閒服品牌mimoa，每回亮相總是貴氣指數滿點，近日她與兒子現身世足賽觀眾席也不例外，手上戴著PP NAUTILUS 5980/1400G-010計時鑽錶，鑲有191顆約15.64克拉梯鑽與893顆約4.44克拉圓形明亮型切割鑽石，面盤6時位置為單一計時盤，任一角度欣賞都璀璨耀眼。

▲▼大嫂團婊 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅帶著兒子觀戰，為老公梅西與阿根廷隊加油。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

梅西的老婆安托內雅也帶著兒子到世足賽為老公加油，她穿阿根廷隊標誌性的藍白條紋衫搭配AP（Audemars Piguet）2023年與設計師Matthew Williams的品牌1017 ALYX 9SM合作推出的聯名錶，錶徑37毫米18K金Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶整體設計俐落洗鍊，面盤僅在12時位置標示AP品牌名稱，對應6時位置為「1017 ALYX 9SM」字樣，當時定價逾232萬。

▲▼大嫂團婊 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列1017 ALYX 9SM 限量聯名系列自動上鍊錶37毫米款。（圖／AP提供）

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關鍵字：

世界盃足球賽, 梅西, C羅, 安托內雅, 喬治娜

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