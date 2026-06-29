高胤禎把運動服穿超美！「3D喇叭褲」身材太仙　背影曲線辣翻

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇女神高胤禎（Go Youn-jung）出演《愛情怎麼翻譯》成為大勢女星，最近她擔任運動品牌 XEXYMIX 代言人，最新形象大片以「UNDEFINE YOURSELF」為主題，透過彼拉提斯、瑜珈與日常運動情境，演繹兼具機能與時尚感的夏日運動穿搭。也讓運動服不再只是健身裝備，更能成為日常外出的時髦單品！





▲高胤禎（Go Youn-jung）擔任運動品牌 XEXYMIX 代言人，最新形象大片以「UNDEFINE YOURSELF」為主題 。（圖／品牌官網）

首套造型中，高胤禎身穿粉嫩裸粉色羅紋不對稱開衩無袖長版背心，搭配品牌人氣 V-UP 3D Plus 喇叭瑜珈褲，修身剪裁結合自然垂墜感，不僅拉長腿部比例，也讓每個伸展動作更加流暢。長版上衣兩側開衩設計增添層次，搭配粉灰配色更散發溫柔療癒氛圍，完美呼應品牌強調「專注自己的節奏」理念。另一套造型則以粉嫩滾黑邊運動T恤搭配黑色運動短裙，利用寬鬆版型與撞色滾邊打造青春學院風格，搭配品牌Logo長襪與厚底運動鞋，展現兼具休閒與機能的Athleisure穿搭，即使離開健身房，也能輕鬆融入日常生活。

高胤禎也示範今夏不可錯過的細肩帶美背運動造型，酒紅色拼接滾白邊運動背心結合高腰黑色瑜珈褲，俐落線條襯托肩頸與背部曲線，低調展現健康性感。手持水壺、搭配高馬尾髮型，更突顯清爽率性的運動魅力。





▲高胤禎為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照。（圖／品牌提供）



高胤禎同時身兼服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 代言人，春夏系列形象照以《Portrait of the Summer》為主題， 化身清新氣質的鄰家女孩，為大家示範一系列百搭實穿的法式單品！本季造型圍繞輕盈剪裁與柔霧色調展開，高胤禎運用米白細條紋襯衫內搭簡約背心，下身搭配同色系棉質短褲，構成乾淨俐落的套裝輪廓。襯衫以寬鬆版型呈現隨性層次，胸前刺繡標誌低調點綴；抽繩短褲則強調實穿性與活動自由度，成為夏季衣櫥中不可或缺的核心單品。整體以奶油色系鋪陳，營造出清爽而柔和的視覺印象。