挪威足球巨星哈蘭德丸子頭超穩固　髮圈愛用到直接入股

▲哈蘭德隨身帶著KKNEKKI髮圈，即使未綁髮也套在手腕上。（圖／翻攝erling IG）

記者陳雅韻／台北報導

挪威相隔28年重返世界盃足球賽舞台，當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）除了場上受關注，球場外的時尚造型也成為話題，大眾已熟知他是愛馬仕（Hermès）包款忠實擁護者，一定也好奇為何他的標誌性「丸子頭」總是穩固，即便不綁髮手腕上也一定套著髮圈，這神奇編織髮圈來自挪威髮飾品牌KKNEKKI，他喜歡到直接入股了。





▲哈蘭德（右）頂著標誌的丸子頭造型，登機箱上的Hermès HAC Birkin 50「Endless Road」Gris Perle包也成為焦點。（圖／翻攝erling IG）

留著金色長髮的哈蘭德，多年來在足球場征戰綁著丸子頭的髮圈，都是KKNEKKI之作，耐用且穩固的設計，讓他愛不釋手，直接從愛用者晉升為品牌股東，世足賽前夕品牌特別推出與他聯名的髮圈組，內含8個靈感來自他效力隊伍色彩的髮圈，迅速售罄斷貨。





▲哈蘭德與KKNEKKI聯名髮圈組合（中）顏色靈感源自他效力的球隊。（圖／翻攝erling IG）

哈蘭德的帶貨力驚人，吸引瑞士名錶百年靈（Breitling）與他合作邀他擔任代言人，世足賽期間他戴著百年靈鉑金款PREMIER B21 CHRONOGRAPH TOURBILLON 42計時腕錶「WILLY BREITLING」特別版，搭載百年靈與機芯製造商La Joux-Perret研發的B21機芯，具陀飛輪與計時碼錶複雜功能，讓他展現球場外的精緻品味。





▲哈蘭德於世足賽期間佩戴百年靈鉑金款PREMIER B21 CHRONOGRAPH TOURBILLON 42計時腕錶「WILLY BREITLING」特別版，2,261,000元。（圖／翻攝erling IG）