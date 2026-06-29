法球星姆巴佩世足賽連換帥錶　HUBLOT百萬皇金方錶展霸氣

▲戴著HUBLOT 1,459,000元Square Bang皇金計時碼錶的姆巴佩（右），與弟弟Ethan Mbappé合影。（圖／翻攝k.mbappe IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）在2026世界盃表現出色，目前已累積攻進4球，帶領法國隊闖進32強，被看好有機會和阿根廷球王梅西（Lionel Messi）爭奪金靴獎，連已退役的巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）都稱讚他表現出色。他於IG分享緊張賽事之間的生活片段，球場外他大展型男穿搭，世足賽期間交換戴兩款HUBLOT帥錶。





▲姆巴佩走在紐約街頭戴的另一只HUBLOT腕錶為Big Bang Original碳藍計時碼錶，603,000元。（圖／翻攝k.mbappe IG）

擔任HUBLOT代言人的姆巴佩，球場外總是名錶不離身，此次世足賽期間曝光2款愛錶，與弟弟Ethan Mbappé合影時戴著HUBLOT方形錶殼設計的1,459,000元Square Bang皇金計時碼錶，展現霸氣風格；走在美國街頭時則換戴Big Bang Original碳藍計時碼錶，灰藍色的設計與他的服裝色系完美呼應，對於時尚造型相當講究。





▲姆巴佩生活必備的德國頂級視聽品牌Loewe Leo無限主動降噪頭戴式耳機。（圖／翻攝k.mbappe IG）

除了名錶伴遊，姆巴佩生活中少不了音樂調劑身心，旅行必備德國百年頂級視聽品牌Loewe Leo無線主動降噪頭戴式耳機，上面印有他的名字。對於飲食相當自律的姆巴佩，也罕見po出美國甜甜圈品牌Krispy Kreme外盒照片，讓粉絲好奇他是否破戒品嚐美味甜甜圈了。





▲姆巴佩分享甜甜圈照。（圖／翻攝k.mbappe IG）