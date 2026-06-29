林廷憶私服最愛白T「衣櫃內必備」！穿Canada Goose演繹夏日機能時尚

記者鮑璿安／台北報導

從極地機能起家的Canada Goose，近年持續將設計風格往日常生活方向靠近，今夏系列更以「Natural Intelligence（自然界的智慧）」為靈感，將輕量科技、明亮色彩與舒適面料融入日常衣櫥，今29日邀來因《影后》備受矚目的新生代演員林廷憶演繹全新系列。她也分享自己的夏季穿搭哲學，直言「白T絕對是衣櫃裡最多、最好搭的單品」，與品牌本季強調的百搭機能概念不謀而合。





▲ 林廷憶以白色 Roam T- Shirt 外搭 Axis 木沙色防風外套。（圖／品牌提供）



林廷憶當天以白色 Roam T-Shirt 疊搭藍粉條紋 Almira Polo，外層再披上木沙色 Axis 防風外套，她笑說，平常夏天最常穿的就是T恤，尤其偏愛白色，「因為真的最好搭，不管配牛仔褲、長裙都很好看」，也喜歡利用不同單品進行層次疊搭，讓簡單的T恤每天都能穿出不同風格。談到這次接觸Canada Goose夏季系列，她坦言最大的驚喜就是品牌不只有冬季羽絨，更推出許多適合炎熱天氣的夏季單品。





▲本季新品則圍繞「輕量機能」展開，以有機棉Jersey、Pique珠地布、毛巾布等透氣材質打造夏日服裝。（圖／品牌提供）

本季新品則圍繞「輕量機能」展開，以有機棉Jersey、Pique珠地布、毛巾布等透氣材質打造夏日服裝，色彩則加入丁香紫、牛津深藍、青檸黃等明亮色調，並透過撞色、條紋與漸層設計增加層次感。除了經典 Roam T-Shirt、Vantage T-Shirt 外，還有兼具防風、防潑水與透氣速乾機能的Axis、Lume等外套，將品牌擅長的戶外機能延伸至都會日常穿搭。

同場加映

New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作，在眾所矚目之下把靈感拉進足球世界，從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。整體設計圍繞復古足球語彙展開，從球衣、球褲、球襪，到運動套裝與球鞋，全都以杜松綠、象牙白為主軸，潮流愛好者要立刻筆記！這次服飾系列最有意思的地方，是把 Stone Island 擅長的材質研究和 New Balance 的運動基因揉得很自然。球衣、球褲採用科技聚酯纖維提花面料，圖案則結合 Stone Island Compass 徽章、New Balance logo 與雙條紋元素，細節很滿，但不會顯得太花。像球衣領口、袖口加上 3D 雙色羅紋條紋，球褲加入彈力抽繩腰帶，中筒球襪也用了局部開放式網眼針織去提升透氣感，整體不是只有「足球感」，而是真的把實戰機能做進造型裡。





▲Stone Island x New Balance從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。（圖／品牌提供）