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《明天上班見！》10戳心金句：當你動了辭職的念頭，薪水就發下來了

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記者鮑璿安／綜合報導

《明天上班見！》聚焦職場人的「工作倦怠期」，描述任職第7年的上班族智允，為了逃離職場中最難以忍受的同事，不得不選擇投入另一位以毒舌聞名的上司時宇麾下。原以為只是從一場惡夢跳進另一場惡夢，沒想到兩人在共事與磨合中逐漸理解彼此，最終從互看不順眼，成為彼此職場上無可取代的最佳搭檔。當中的台詞也十分戳心，一起來看看。

1. 你真的以為自己只要講一句「我回來了」，我就會裝沒事歡迎你回來嗎？一開始我是出於擔心在等你，到後來我是出於憤怒在等你，接下來我等你是為了要和你好聚好散。

2. 雖然很痛苦，但那段時間足以讓我把你放下了，所以別再像這樣突然出現了，現在看到你我一點也不高興。

3. 我現在很害怕失敗，我想挑戰成功率更高的事情。

4. 沒讀過什麼名校也沒有特殊的人脈，所以才會讓人欽佩，沒有那些背景，工作表現卻依然出色。

5. 無論是談戀愛或是上班，剛開始總是既心動又興奮，但過了一陣子後，看到的都是缺點了。

6. 但當你動了乾脆辭職的念頭，薪水就發下來了，每當你動了乾脆分手的念頭，交往紀念日就到了。

7. 我曾愛上你那崇尚自由的靈魂，到最後卻成為我們分手的原因。

8. 在我工作的前三年，熬夜加班簡直是家常便飯，當時的我充滿抱負，那正是有著滿腔熱血卻缺少實務經驗的時候，到了第五年，我忙著處理上司丟下來的工作，還要忙著處理部下的爛攤子，當時就算有十個我也不夠用，這也就是為什麼大家通常在那個階段換工作。

9. 然後有一天我因為過勞而病倒了，我請了幾天假，但是什麼事情都沒發生，公司卻依舊正常運作，說真的我當時還以為如果我辭職，公司會垮掉，但是這個世界上總有源源不絕的備用零件，隨時準備取代壞掉的零件。

10. 無論發生什麼事情，時間一到我就一定要下班，這應該是我在工作上想要捍衛的最後一絲尊嚴了吧。

關鍵字：

職場生活, 工作倦怠, 毒舌上司, 職場金句, 職場劇

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