fb ig video search mobile ETtoday

范冰冰穿女神裝大秀雪白肌　前進泰國賣保養品說服力十足

>

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿Tony Ward粉紅禮服在泰國宣傳她自創保養品牌Fan Beauty Diary。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰轉型當企業家，自創保養品牌Fan Beauty Diary走向國際，繼馬來西亞和新加坡之後，品牌版圖擴及泰國全境67家門市，她親自到泰國宣傳，身穿黎巴嫩裔義大利高級訂製服設計師品牌Tony Ward粉紅低胸禮服亮相，盡顯窈窕身材與雪白肌膚，她大方分享她的護膚秘訣，深具說服力。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿低胸禮服盡顯窈窕身材。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰每回亮相的造型總是華麗精緻，此次宣傳自創保養品牌的泰國行程也不例外，再度穿上以精緻蕾絲、夢幻薄紗和立體刺繡為主的愛牌Tony Ward禮服，粉紅漸層禮服綴滿珠飾，心形領口配上緞面立體裝飾，吸睛度百分百。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿大陸品牌INTO THE EAST印花洋裝，巧妙與曼谷飯店佈景融為一體。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

融入當地特色也是范冰冰穿搭重點，她選穿以東方味設計著稱的大陸品牌INTO THE EAST南洋風情印花洋裝，巧妙與曼谷飯店佈景融為一體；另一套白色單肩女神裝，則出自泰國高級訂製與婚紗品牌泰國高級訂製與婚紗品牌，該品牌擅長結合傳統泰式元素與現代浪漫風格，不僅深受名媛喜愛，更曾為泰國王后 以及國際巨星如Lisa 等人打造專屬禮服。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰另一套女神裝出自泰國高級訂製與婚紗品牌Meshmuseum。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

►孫藝真罕見露事業線又秀美腿　性感造型絕配個性珍珠

►孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

關鍵字：

范冰冰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長

追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」

沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」

金曲最美A-LIN巴掌臉靠它！彩妝師公開「底妝＋腮紅」修容技巧　 每天忙到下不了班？5個高效率工作技巧　讓你不再瞎忙 台茂接手新光三越中山店　用「開放街區」打造台南站前新地標 巴西足球巨星內馬爾入手3186萬豪奢錶　立體龍虎好霸氣 真正的幸福是什麼？3個關鍵特質　最後一點很多人都忽略 挪威足球巨星哈蘭德丸子頭超穩固　髮圈愛用到直接入股 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面