范冰冰穿女神裝大秀雪白肌　前進泰國賣保養品說服力十足

▲范冰冰穿Tony Ward粉紅禮服在泰國宣傳她自創保養品牌Fan Beauty Diary。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰轉型當企業家，自創保養品牌Fan Beauty Diary走向國際，繼馬來西亞和新加坡之後，品牌版圖擴及泰國全境67家門市，她親自到泰國宣傳，身穿黎巴嫩裔義大利高級訂製服設計師品牌Tony Ward粉紅低胸禮服亮相，盡顯窈窕身材與雪白肌膚，她大方分享她的護膚秘訣，深具說服力。





▲范冰冰穿低胸禮服盡顯窈窕身材。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰每回亮相的造型總是華麗精緻，此次宣傳自創保養品牌的泰國行程也不例外，再度穿上以精緻蕾絲、夢幻薄紗和立體刺繡為主的愛牌Tony Ward禮服，粉紅漸層禮服綴滿珠飾，心形領口配上緞面立體裝飾，吸睛度百分百。





▲范冰冰穿大陸品牌INTO THE EAST印花洋裝，巧妙與曼谷飯店佈景融為一體。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

融入當地特色也是范冰冰穿搭重點，她選穿以東方味設計著稱的大陸品牌INTO THE EAST南洋風情印花洋裝，巧妙與曼谷飯店佈景融為一體；另一套白色單肩女神裝，則出自泰國高級訂製與婚紗品牌泰國高級訂製與婚紗品牌，該品牌擅長結合傳統泰式元素與現代浪漫風格，不僅深受名媛喜愛，更曾為泰國王后 以及國際巨星如Lisa 等人打造專屬禮服。





▲范冰冰另一套女神裝出自泰國高級訂製與婚紗品牌Meshmuseum。（圖／翻攝bingbing_fan IG）