備孕別只顧女生！營養師點名6種NG飲食　恐影響男性精子品質

▲經常時速食和加工食品，有損精子的品質。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／ 台北報導

不少人認為備孕是女性的功課，但其實男性的生活型態與飲食習慣，同樣會影響精子品質、數量及活動力。營養師高敏敏表示，長期攝取高油、高糖、加工食品或過量飲酒，都可能增加身體氧化壓力，進而影響生殖健康，她也點出6大飲食習慣要特別注意。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1. 吃太多被汙染的海鮮

部分大型魚類或受汙染海域的海鮮，可能有重金屬或環境汙染物疑慮，長期大量攝取，可能影響生殖健康。

2. 經常吃速食、加工食品

速食、加工肉品、精緻澱粉與高油高鹽飲食，容易讓身體發炎、氧化壓力上升，對精子品質不利。

3. 無節制飲酒

酒精可能影響荷爾蒙與生殖細胞健康，也會增加身體代謝負擔，備孕期間建議盡量減量或避免。

4. 飲食不均衡

長期只吃肉、少吃蔬菜水果，容易缺乏維生素、礦物質與抗氧化營養素，精子生成也會受到影響。

5. 不愛吃蔬果

蔬果中的維生素 C、E、植化素與膳食纖維，有助於抗氧化、維持身體代謝，對精子活力也很重要。

6. 高脂肪飲食

經常吃高油脂、高飽和脂肪食物，可能影響代謝與荷爾蒙平衡，也不利於精子健康。

#想幫精子加分 可多補充4類營養

營養師高敏敏建議，備孕男性可從天然食物中攝取下列營養：

1. 富含維生素的食物

包括維生素A、C、D、E及B12，有助於抗氧化及維持正常生理機能。

2. 深綠色蔬菜

富含葉酸、鎂、鋅、硒及多種植化素，是均衡飲食的重要來源。

3. Omega-3脂肪酸

可從鮭魚、鯖魚、沙丁魚、核桃及亞麻仁籽等食物攝取，有助於維持細胞健康。

4. 富含鋅、硒的食物

牡蠣、南瓜籽、堅果、雞蛋、肉類及部分海鮮，都是鋅與硒的重要來源。

營養最後也提醒，備孕是夫妻共同努力，健康生活比單一食物更重要，精子約需2至3個月完成生成，因此若計畫懷孕，建議提早建立健康生活型態，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠、維持理想體重及避免吸菸、過量飲酒，都有助於維持整體生殖健康。