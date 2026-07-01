迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

▲施華洛世奇推出小熊維尼擺件（右）13,000元，小豬擺件5,800元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）為慶祝迪士尼經典角色小熊維尼誕生100周年，推出全新居家系列水晶擺件，以百畝森林的奇妙氛圍為靈感，將經典角色齊聚野餐派對的場景，透過施華洛世奇的精湛工藝重新演繹。為了紀念此項百年里程碑，每件作品均配有專屬的特別包裝，無論作為個人收藏或節慶送禮皆具價值。





▲施華洛世奇跳跳虎擺件（左）13,000元，屹耳款13,000元。

施華洛世奇小熊維尼擺件擁有約528個水晶切面，以溫暖的金色調展現其溫柔本性，並隨附其招牌蜂蜜罐；充滿活力的跳跳虎則由琥珀色與黑色交織，具備約441個切面，完美呈現喜悅神態；象徵甜美與忠誠的小豬，以淡粉色光澤搭配約229個切面精緻打造；而個性溫柔的屹耳，則以藍灰色調及約501個切面展現其經典姿態。全系列將故事性與水晶工藝完美交織，賦予經典角色嶄新的耀眼光彩。





▲Pandora迪士尼《海洋奇緣》花卉造型戒指，3,680元。（圖／Pandora提供，以下同）

長期與迪士尼合作推出亮眼首飾的Pandora，發表以電影《海洋奇緣》為主題的新品，一切冒險都始於那顆散發綠色光芒的海洋之心，設計出塔菲緹之心造型吊飾，而女主角莫娜家鄉島嶼的熱帶花卉、翻騰海浪都化為指間戒指，洋溢熱情魅力。







▲Pandora迪士尼公主《海洋奇緣》塔菲緹之心造型吊飾，6,480元。