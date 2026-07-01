fb ig video search mobile ETtoday

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

>

▲▼ Swarvosk,Pandora 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇推出小熊維尼擺件（右）13,000元，小豬擺件5,800元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）為慶祝迪士尼經典角色小熊維尼誕生100周年，推出全新居家系列水晶擺件，以百畝森林的奇妙氛圍為靈感，將經典角色齊聚野餐派對的場景，透過施華洛世奇的精湛工藝重新演繹。為了紀念此項百年里程碑，每件作品均配有專屬的特別包裝，無論作為個人收藏或節慶送禮皆具價值。

▲▼ Swarvosk,Pandora 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇跳跳虎擺件（左）13,000元，屹耳款13,000元。

施華洛世奇小熊維尼擺件擁有約528個水晶切面，以溫暖的金色調展現其溫柔本性，並隨附其招牌蜂蜜罐；充滿活力的跳跳虎則由琥珀色與黑色交織，具備約441個切面，完美呈現喜悅神態；象徵甜美與忠誠的小豬，以淡粉色光澤搭配約229個切面精緻打造；而個性溫柔的屹耳，則以藍灰色調及約501個切面展現其經典姿態。全系列將故事性與水晶工藝完美交織，賦予經典角色嶄新的耀眼光彩。

▲▼ Swarvosk,Pandora 。（圖/公關照）

▲Pandora迪士尼《海洋奇緣》花卉造型戒指，3,680元。（圖／Pandora提供，以下同）

長期與迪士尼合作推出亮眼首飾的Pandora，發表以電影《海洋奇緣》為主題的新品，一切冒險都始於那顆散發綠色光芒的海洋之心，設計出塔菲緹之心造型吊飾，而女主角莫娜家鄉島嶼的熱帶花卉、翻騰海浪都化為指間戒指，洋溢熱情魅力。
 

▲▼ Swarvosk,Pandora 。（圖/公關照）

▲Pandora迪士尼公主《海洋奇緣》塔菲緹之心造型吊飾，6,480元。

關鍵字：

施華洛世奇, Swarovski, Pandora, 迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

「蒙奇奇雪白限定版」高絲只送不賣、INTEGRATE《庫洛魔法使》7月聯名開搶 「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點　很多人早已習慣卻不自知 C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品 追了很久還沒結果？5星座戀愛戒心最高　第一名觀察期超級長 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 挪威足球巨星哈蘭德丸子頭超穩固　髮圈愛用到直接入股 《明天上班見！》10戳心金句：當你動了辭職的念頭，薪水就發下來了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面