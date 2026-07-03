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Jisoo從愛穿到變成全球品牌大使！同款超帥黑色跑鞋跟著入手不會錯

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK成員Jisoo一直以來擁有龐大的時尚資源，而現在不僅是時尚精品產業，連戶外運動領域也成為Jisoo的主場！創立於法國阿爾卑斯山的戶外運動品牌Salomon，以專業的機能鞋履著稱，眾多的明星包括蔡依林私下都是愛好者，其實Jisoo也早已展現了對Salomon的熱愛，從練舞室、後台到機場都在穿，穿到變成了Salomon的全球品牌大使！

Jisoo同款Salomon

XT-WHISPER

Jisoo在2026年5月宣布成為Salomon全球品牌大使同時，釋出了首波的形象照，Jisoo以工裝風短裙配上個性煙燻妝造型，將甜美氣質融入硬派街頭的風格之中。腳上的鞋款為全新款式XT-Whisper Embroidery ，橘色調雙色網布搭配麂皮、混色鞋帶細節，完整詮釋春夏季節活力。

Jisoo從私服愛穿到變成Salomon代言人！同款型號幫你找到了：這雙超帥黑色跟著入手不會錯

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Speedcross 3

Jisoo私下出鏡率最高的則是這雙Salomon Speedcross 3，此為品牌代表性的越野跑鞋，整體輕量設計與高度避震緩衝的優點，受到許多跳舞人士喜愛，Jisoo同款的帥氣黑色款能自然混搭各種風格，內斂又別具格調，更同時帶來其他多種配色選擇。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, Salomon

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