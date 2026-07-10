樂福鞋全攻略！10款日常又高級的穿搭風格　通勤休閒都適用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

樂福鞋向來是經典不敗的時尚單品，結合復古與現代感，不論穿搭風格偏向簡約、優雅或個性，都能輕鬆融入、展現品味。特別是它俐落的鞋型設計，不僅修飾腳背與腿部線條，更具備顯瘦與延伸比例的神奇效果。本篇精選10款日常又時髦的樂福鞋穿搭示範，從褲裝到裙裝、通勤到休閒，教你如何把這雙百搭鞋款穿出高級感與個人風格，輕鬆駕馭沒壓力！

樂福鞋是什麼？起源設計意外適合現代都市

樂福鞋的英文「 Loafer」原意是「流浪的人」，又稱便鞋（Slip-ons），不過關於樂福鞋的由來有許多不同的版本，其中一說是源自北美原住民穿著的莫卡辛鞋款演變而來；另一說也是20世紀初期，挪威當地牧民們常見的無鞋帶淺口鞋款，因為方便穿脫的鞋款特色，廣受歡迎，隨後由Spaulding開始生產製造，並以挪威放牧區（Loafing Area）的牧民為這款鞋命名。

經典設計1：免綁鞋帶

樂福鞋會被叫做懶人鞋，可能就是因為它不用綁鞋帶，穿脫又太方便了，不僅能夠省下綁鞋帶的時間，趕時間時簡直是穿搭救星。

經典設計2：鞋口淺好穿脫

鞋口的低筒設計，能夠讓穿著的人大方的露出腳踝。帶來最大的好處就是穿脫很快速，甚至能省下彎腰穿鞋子的功夫。

經典設計3：簡約設計

樂福鞋的簡約設計非常百搭，除了流蘇、釦鏈以外沒有多餘的裝飾物，簡潔的鞋面上有縫線，不管是休閒還是正裝都能為搭配加分。

經典設計4：低跟好行走

樂福鞋的低跟設計，在穿著它走路時能感覺到既舒適又好走，稍微有點高度的低跟，也能有點修飾度。

5款樂福鞋種類介紹

樂福鞋至今衍伸出許多不同的設計款式，有英倫學院風的流蘇，或是近年流行的厚底都在其中。

便仕樂福鞋（Penny Loafers）

便仕樂福鞋最初是由美國的鞋廠G.H.BASS在1936年所推出的「Weejuns」鞋款，特色就是在鞍片上有個形狀像三角形的鏤空切割，當時的大學生們為了預防打公共電話卻臨時沒有零錢付，突發奇想把一便仕硬幣塞入其中，沒想到掀起流行，於是Penny Loafer便成了人們習慣的稱呼。

流蘇樂福鞋（Tassel Loafers）

在1950年代時，美國電影演員Paul Lukas把一雙流蘇牛津鞋從歐洲帶回美國。然後他在紐約尋找了好幾間製鞋店委託製作，希望改製出有類似特色的鞋款但都沒有成功。最後Paul與阿爾登鞋業（Alden Shoe Co.）合作，在1957年在紐約及洛杉磯推出了帶有流蘇元素的樂福鞋，成為第一雙大量生產的流蘇樂福鞋。

厚底樂福鞋（Platform Loafers）

到了1970年代Disco的流行加上嬉皮文化的推波助瀾，樂福鞋開始各種不同的變化，出現了高跟或者是厚底的設計，更在近年掀起厚底樂福鞋的流行熱潮！

馬銜鍊樂福鞋（Horsebit Loafers）

說到馬銜鍊樂福鞋就得要提到精品品牌GUCCI，在1953年時Aldo Gucci將品牌代表性的Horsebit馬銜鏈結合樂福鞋，全新的搭配大受歡迎，延伸至今有各式造型替代馬銜鍊，風格也變得越來越多元。

豆豆樂福鞋（Driving Loafers）

隨著汽車工業蓬勃發展，顧慮到開車踩檔會傷害昂貴皮鞋的鞋底，1963年時義大利品牌Car Shoe發明了豆豆樂福鞋，鞋底改為像豆子凸起的橡膠，用於方便駕駛汽車，隨後以精品品牌Tod's的豆豆樂福鞋最為人所知！

穿搭細節！樂福鞋需不需要搭配襪子？

隨著時代的演進，樂福鞋的搭配更加多元有趣，無論裙裝褲裝，或是穿不穿襪子，都能有不一樣的風格。

露出腳踝

想要有時髦的鬆弛感？試試看單穿樂福鞋，放心大膽的露出腳踝，不僅隨性，也能夠很好的拉高腿長比例，馬上讓你視覺上長高。

搭配短襪

短襪可以說是跟樂福鞋搭配最不會出錯的組合了，如果想要增加層次感，也可以把長襪往下推成短襪，做出像泡泡襪的效果。

搭配長襪

長襪搭配樂福鞋可以很輕鬆的營造出學院感，如果不想顯的太像制服，可以試試搭配比較休閒的單品，像是皮衣外套或者是連身裙。

搭配絲襪

絲襪加上樂福鞋能夠增加優雅的感覺，不管是純白的蕾絲絲襪，及膝高度的絲襪，還是絲襪搭配短襪，只要搭配樂福鞋馬上變的性感優雅起來。

10種樂福鞋穿搭方法總整理

除了襪款搭配上的差別之外，樂福鞋在服裝的駕馭度上也很優秀，往下看更多搭配造型。

便仕樂福鞋 x 西裝褲

同色的西裝背心搭配上西裝褲，再選擇黑色的墨鏡、提包和樂福鞋增加一致性，讓棕色西裝外套成為全身上下的亮點。

馬銜扣樂福鞋 x 牛仔褲

馬銜扣樂福鞋跟牛仔褲可以說是絕配，牛仔與馬銜扣這兩個元素都跟騎馬有關，淺藍色的牛仔褲搭配棕色的馬銜扣樂福鞋，非常有視覺對比。

厚底樂福鞋 x 連身裙

露肩的白色連衣裙加上及膝襪增加可愛感，搭配上黑色的皮外套和厚底樂福鞋，把可愛跟帥氣融合在了一起。

便仕樂福鞋 x 大衣

利用全身的灰黑色系來達到協調感，在大衣裡面搭配短裙或長褲都很俐落。選擇跟樂福鞋同顏色的墨鏡或貝雷帽這種配件，精緻度能夠大大加分。

馬銜扣樂福鞋 x 百摺裙

想要穿出學院風嗎，試試樂福鞋搭配上百摺裙，上身不管是搭配西裝外套還是襯衫，都能很好的展現年輕感，推薦短版的西裝外套搭配起來更活潑。

流蘇樂福鞋 x 西裝外套

西裝外套和樂福鞋的組合既可以正式也能夠休閒，想要正式的話可以搭配成套的褲子或裙子，想要休閒的話可以選則Oversized西裝外套跟襯衫，讓腿部直接大膽露出來。

厚底樂福鞋 x 長裙

在秋冬時想穿多層一點保暖，但又不想看起來太厚重，可以試試襯衫搭上同色的背心跟針織外套。而長裙搭上厚底樂福鞋能夠拉高腿長比例，讓你看起來長高五公分。

便仕樂福鞋 x Polo衫

想要穿得既復古又時尚嗎，Polo衫跟短褲搭上便仕樂福鞋就能輕鬆完成造型，非常適合旅行出遊時展現個性。

馬銜扣樂福鞋 x 短褲

想要搭配樂福鞋，短褲可以是你的好幫手！不管是牛仔短褲或西裝短褲都是好選擇，搭配上花呢外套或是針織外套都很適合。

流蘇樂福鞋 x 針織毛衣

從輕薄針織衫到粗針毛衣，不管哪種毛衣只要搭配上樂福鞋馬上變舒適又休閒，在秋冬時下半身可以搭配長襪或者是長褲來保暖。

樂福鞋如何保養？

樂福鞋之所以能成為衣櫃裡最實穿的鞋款之一，除了百搭耐看之外，良好的保養習慣更能延長鞋子的使用壽命。不同材質的樂福鞋有不同的保養方式，尤其是真皮與絨面皮革，清潔時需要特別留意。

真皮樂福鞋保養方式

真皮樂福鞋最大的特色在於會隨著穿著時間產生自然光澤，因此定期保養相當重要。日常穿著後，建議先使用軟毛刷或乾布將鞋面灰塵擦拭乾淨，避免髒污長時間附著在皮革表面。若鞋面出現輕微刮痕或失去光澤，可依照皮革顏色選擇適合的皮革保養乳或鞋油進行護理，並以畫圓方式均勻塗抹。此外，真皮鞋最怕潮濕，若遇到下雨天淋濕，應先以乾布吸除水分，再放置於陰涼通風處自然風乾，切勿直接使用吹風機或放置於太陽下曝曬，以免皮革變硬、龜裂。若希望鞋型維持良好狀態，也建議在不穿著時放入鞋撐（Shoe Tree），能有效減少鞋面皺摺產生。

絨面樂福鞋保養方式

絨面皮革（Suede）因為表面具有細緻絨毛質感，因此保養方式與一般真皮有所不同。平時建議使用專用絨面刷順著同一方向梳理鞋面，避免灰塵堆積。如果遇到局部髒污，可使用絨面專用橡皮擦輕輕摩擦，再用刷具整理毛流。由於絨面皮革容易吸收水分與油脂，因此新鞋購入後便可先噴灑防潑水噴霧，建立保護層。若不慎沾到雨水，應立即以乾布吸乾水分，並塞入報紙幫助吸濕定型。需要特別注意的是，絨面材質不建議使用一般皮革乳液或鞋油保養，否則可能造成鞋面變色或留下難以修復的痕跡。

讓樂福鞋更耐穿的5個專業保養建議

除了依照材質進行保養之外，以下幾個鞋履保養原則也是專業鞋匠與皮革保養師經常建議的方法：

1. 避免連續兩天穿同一雙鞋，讓鞋內濕氣有足夠時間散發。

2. 鞋櫃內保持通風乾燥，避免潮濕環境導致發霉。

3. 長時間收納前，建議先完成清潔與保養程序。

4. 使用鞋拔穿鞋，減少後跟變形與皮革損耗。

5. 定期檢查鞋底磨損狀況，必要時及早更換鞋底，能有效延長鞋款壽命。

樂福鞋穿搭常見問題

問題 1：樂福鞋一定要搭配襪子嗎？

不一定。春夏季節常見「露腳踝穿法」，能營造輕盈俐落的造型感；若擔心磨腳，可搭配隱形襪。秋冬則可以透過中筒襪、長襪或絲襪增加層次感，也是近年相當流行的穿搭方式。

問題 2：小個子適合穿樂福鞋嗎？

非常適合。建議選擇鞋面較簡潔、楦頭偏窄或帶有厚底設計的樂福鞋款，視覺上能拉長腿部比例。搭配高腰褲、短裙或同色系下身單品，更能達到顯高效果。

問題 3：樂福鞋適合正式場合嗎？

可以。近年許多精品品牌與鞋履品牌都推出皮革質感更精緻的樂福鞋款，像是黑色亮面皮革、馬銜鍊設計或厚底款式，都能搭配西裝、襯衫與洋裝出席商務會議、正式聚餐甚至半正式活動。相較於高跟鞋，樂福鞋兼具舒適度與專業感，也因此成為許多上班族與時尚人士的日常首選。

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