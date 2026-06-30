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Puma瑪莉珍果凍鞋被封「水晶公主鞋」　搭配襪子太可愛、下雨天也能穿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

這個夏天Puma展現了對潮流的敏感度，在果凍材質正夯的時刻推出一款全新的瑪莉珍果凍鞋！清透涼感的視覺氛圍，立刻獲得少女們的熱烈關注。

這個夏天Puma推出了瑪莉珍果凍鞋！玩水、下雨天都能穿，搭配襪子太可愛了

Puma新款瑪莉珍果凍鞋被封為「水晶公主鞋」

這雙瑪莉珍果凍鞋「Speedcat Ballet Jelly」從Puma的人氣鞋款Speedcat重新詮釋而來，是一款多種風格與元素融合的混血款式，不僅採用了芭蕾風輪廓、塑料果凍材質、網狀鞋流行，同時保有球鞋的鞋底型狀，全防水的功能不論是下雨天或是海邊踩水都可以穿。

這個夏天Puma推出了瑪莉珍果凍鞋！玩水、下雨天都能穿，搭配襪子太可愛了

這個夏天Puma推出了瑪莉珍果凍鞋！玩水、下雨天都能穿，搭配襪子太可愛了

「Speedcat Ballet Jelly」目前共推出6種顏色，淺色選擇令清透感更加鮮明，黑色、白色款式中則加入了細閃，穿在腳上閃閃發亮的模樣既夢幻又可愛，因而被稱之為「水晶公主鞋」，搭配裙子可以甜美、搭配褲裝也能耍酷，比想像中更好駕馭，日常實穿性非常高。編輯推薦與襪子一起組合，便能一秒跟上韓國女生們近期最喜歡的穿搭方式，且網友們還分享，可以於鞋面扣上喜歡的任何扣飾，打造獨特的個人化風格，只能說韓國女生真的太會了！

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關於Puma瑪莉珍果凍鞋的3個問題

Q：Puma瑪莉珍果凍鞋台灣有賣嗎？

A：目前Puma Speedcat Ballet Jelly於韓國發售，台灣未來若有發售消息美麗佳人將會持續跟進。

Q：Puma瑪莉珍果凍鞋好走嗎？

根據網友們的分享，Puma Speedcat Ballet Jelly鞋底穿起來是舒適的，交叉綁帶結構則提升行走穩定性，加上網眼鏤空的鞋面正是主打透氣，更不會有傳統防水果凍鞋悶出蒸氣的問題。

Q：編輯最推薦甚麼顏色？

如果你還沒擁有一雙網狀鞋的話，編輯建議從黑、白色下手，它絕對會成為你鞋櫃中最常被欽點的一雙；如果你已經擁有基礎的款式，編輯則私心推薦紅色款式，作為穿搭亮點非常時髦之外，它的顯白效果更是一絕。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Puma, 瑪莉珍果凍鞋

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