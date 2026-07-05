2026最值得關注的Ralph Lauren新包　實用主義與奢華並存的現代優雅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Ralph Lauren 2026秋冬女裝系列以實用主義、復古情懷與奢華工藝交織，描繪當代女性的自信風格。

為何現代女性都愛上實用主義與奢華並存的穿搭風格？

Polo Ralph Lauren 2026 秋冬女裝系列以1970年代美國風格為靈感，透過紀律與自由、優雅與叛逆之間的微妙平衡，重新詮釋當代女性的穿衣態度。從曼哈頓的都會洗鍊到美國西南部的率性風景，系列以精準剪裁勾勒俐落輪廓，同時保留自在鬆弛的穿著節奏，展現品牌標誌性的美式風格美學。

色彩運用上，以黑色、海軍藍、巧克力棕與駝色構築沉穩基調，再點綴鮮黃、紅色與綠色等亮眼色彩，為秋冬造型注入活力。貫穿全系列的同色系穿搭透過材質對比展現層次魅力，燈芯絨、麂皮、磨損皮革、羊毛剪絨與絲綢交錯搭配，呈現毫不費力的精緻感，勾勒出兼具力量與優雅的現代女性形象。

波多貝羅市集如何成為早秋系列靈感來源？

早秋系列設計靈感源自倫敦著名的波多貝羅路市集，將自由奔放的波西米亞精神與英倫復古風格融合為一。浪漫印花與實用單品相互交錯，舊時光般的針織質感、經典格紋與學院風圖騰共同構築豐富層次。色彩運用上，以法式藍、丁香紫、洋紅與暖黃色調點綴卡其、奶油白、海軍藍及工裝綠等大地基底，營造出溫暖且充滿故事感的秋季衣櫥風景。

維多利亞時代的浪漫美學，如何被重新演繹？

假日系列從維多利亞時期的華麗著裝汲取靈感，並以現代手法重新詮釋。荷葉邊、蕾絲飾邊、立體貼花與澎袖設計等浪漫元素，與俐落燕尾服輪廓及節慶雪花圖騰形成鮮明對話。

剛柔並濟的設計風格，讓優雅與力量同時存在。

寶石色系於經典黑白之間綻放光彩，層層堆疊的紅綠色調則為節慶氛圍增添豐富張力，而奶油白與駱駝色的柔和過渡，則為整體系列畫下和諧優雅的句點。

「The Polo Blaze」為何成為本季最值得關注的新包款？

而本季焦點包款，「The Polo Blaze」以馬匹臉部象徵性的白色斑紋Blaze命名，延續Ralph Lauren深植品牌核心的馬術精神。包款以俐落雕塑感輪廓結合細膩摔花皮革打造，展現兼具力量與柔美的設計語言。低調卻充滿辨識度的外型，不僅呼應品牌經典傳承，也展現現代女性自在、自信且不受拘束的生活態度！

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