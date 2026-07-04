Le Labo香氛控才知道的隱藏版清單　檀香筆記本、托特包太欠收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Le Labo不只有香水值得買！其實品牌還悄悄推出不少與「氣味生活」有關的隱藏版好物，從會散發檀香氣息的筆記本、實驗室風書衣，到限量黑水泥蠟燭與單寧托特包，絕對值得香氛控收藏！

隱藏版推薦1.Santal 26檀香26香氛筆記本

Le Labo讓品牌經典香氣延伸至日常，檀香26香氛筆記是在法國手工製作完成。

最特別的是，翻閱紙頁時，還會散發淡淡迷人的檀香26（Santal 26）的氣息，使靈感與香氣一同定格於日常片刻。

A5的牛皮上適合寫下一封情書、記錄稍縱即逝的白日夢、收藏一句笑話、隨手塗鴉、抄寫一道食譜，或是一份感謝清單。

價錢：NT$1,550

販售時間與地點：2026／5／11起於Le Labo台北松菸、台北大稻埕、誠品南西、台中勤美、台南五福形象店提供

隱藏版推薦2.蠟質帆布筆記本書衣

蠟質帆布筆記本書衣靈感源自Le Labo實驗室圍裙，在美國手工製作完成，並以金色墨水網印品牌櫥窗標誌，低調展現帶有工藝感的都會風格。

隨著使用時間推移，蠟質帆布將因自然磨損與接觸而逐漸形成獨特紋理；而網印圖案也會因時間與使用方式產生細微變化。

每一件書衣，都因歲月留下不同痕跡，成為獨一無二的存在，如同一本被真實生活陪伴過的筆記。

價錢：NT$2,350

販售時間與地點：2026／5／11起於Le Labo台北松菸、台北大稻埕、誠品南西、台中勤美、台南五福形象店提供

隱藏版推薦3.單寧托特包

Le Labo單寧托特包在美國布魯克林設計，在日本手工製作而成，採用了來自日本岡山的丹寧布料，並印有Le Labo們原創的金色標誌。紡織機緩慢的往返編織，在傳統布邊的牛仔布上留下迷人的不完美痕跡。

和書衣一樣，隨著時間推移，單寧托特包布料的紋路和印上的圖案也可能會產生變化。就像牛仔褲一樣，隨著使用會慢慢滲入使用者的個性，成為獨一無二的個人收藏。

尺寸：16 3／8英寸 x 15.25-15.65英寸，配搭10英寸手提帶

價錢：NT$4,650

隱藏版推薦4.Santal 26檀香 26黑水泥蠟燭

Le Labo很受歡迎的水泥蠟燭，2026年初推出了限量的黑色款！

味道是品牌經典的檀香26，溫暖的木質、煙燻與皮革氣息交織，能快速為空間增添個性與氛圍感。

這款水泥瓶蠟燭也說明了Le Labo對手工藝的執迷，在美國手工打磨、注蠟而成。並採用高劑量的香氛油、特定比例的混合蠟和天然纖維燭芯製成，帶來美妙的嗅覺體驗。

尺寸：中型、大型

價格：中型NT$2,600、大型NT$18,000

限定販售時間：20261／5至2026年底（售完即止）

販售店鋪：台北松菸形象店、台北大稻埕形象店、台北南西誠品、台中勤美、台南五福商店。

隱藏版推薦5.線香

靈感來自Kōdō香道，即「聞香之道」，引領大家以全然的感官體驗香氣的深層語言。在專注而靜謐的狀態中，焚香成為一種冥想的媒介，引領內在的沉澱、轉化與回歸。

Le Labo的線香來自京都傳承十二代的家族工坊，以日本傳統製香技藝，由專注而熟練的工匠手工製作而成。

每組包含35支線香，每支可燃燒約25分鐘，為日常留下一段靜心片刻。

目前一共有三種味道可選擇：

1.SANTAL 26 檀香 26

檀香26的香氣散發優雅而內斂的貴族氣息，同時融合溫潤、煙燻與皮革香調，在空間中緩緩縈繞，為空間注入獨特而深刻的個性印記。

2.AMBROXYDE 17 降龍涎香 17

降龍涎香17的魔法源自於一種合成分子，它擁有天然龍涎香的誘人香氣，令人無法言喻又欲罷不能！這款香氣以苔蘚為基調，交織龍涎香、麝香、木香和幾片茉莉花瓣。個性獨特，令人沉醉。

3.ENCENS 9 乳香 9

溫暖仿如樹脂的琥珀香調令乳香 9的香氣柔軟醉人，但丁香的濃郁辛香又瞬間點燃思緒，將內心帶到靈靜致遠的境界。

價錢：線香NT$1,450

販售時間/地點：2026／6／1起於Le Labo台北松菸、台北大稻埕、誠品南西、台中勤美、台南五福形象店提供。

同場加映：線香座

Le Labo的線香座在美國由手工製作而成，鑒於水泥的固有特性，每個創作可能會展現微小差異，並且隨著時間的推移形成光澤，使每個香座都獨一無二。

使用時，點燃線香的一端。輕輕扇滅火焰，然後將未點燃的一端放入底座中。

價錢：線香NT$2,100

販售時間/地點：2026／6／1起於Le Labo台北松菸、台北大稻埕、誠品南西、台中勤美、台南五福形象店提供。

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