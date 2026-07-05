8個眼鏡族必學放大雙眼妝容技巧　戴眼鏡也能漂亮加分更顯精緻

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

眼鏡不只是視力輔助工具，更是造型的一部分。不過鏡框容易將視覺焦點集中在眼周，也可能讓眼睛看起來比實際更小，如果忽略眉眼與輪廓修飾，整體氣色容易顯得疲憊、沒精神。因此眼鏡妝的關鍵並非濃妝，而是在於透過精準修飾放大五官優勢，讓整體看起來更有神、更俐落。

近年許多韓國女星與女團私下都相當喜歡以眼鏡搭配淡妝造型，編輯整理了8個妝容重點包括底妝、眉毛、睫毛，還有最能提升氣色的唇彩。利用簡單卻有效的妝容技巧強化眉眼輪廓，即使戴著眼鏡，也能展現精緻感與時髦氛圍，讓眼鏡成為造型亮點！

戴眼鏡妝容技巧1：眉毛一定要有存在感

很多人戴上眼鏡後會把重點放在眼妝，但編輯認為眉毛其實才是決定整體精神感的關鍵！因為鏡框本身就會將視覺焦點集中在眉眼區域，如果眉毛太淡或眉尾消失，很容易看起來沒睡飽。建議順著原生眉型描繪，適度補強眉峰與眉尾，打造自然卻有精神的眉型，整個人看起來也會更加俐落。

戴眼鏡妝容技巧2：眼線比濃眼影更重要

戴眼鏡時最容易犯的錯誤，就是以為眼睛被遮住了所以要畫更濃的眼影。其實鏡框本身已經很有存在感，過重的眼妝反而容易顯髒。相較之下，乾淨俐落的眼線更能放大雙眼，也能讓眼神看起來更有精神。建議選擇棕色或深咖啡色眼線，沿著睫毛根部描繪，再於眼尾微微延伸即可。

戴眼鏡妝容技巧3：睫毛捲翹勝過濃密

你也曾經遇過睫毛一直刷到鏡片的困擾嗎？睫毛關鍵是「捲翹度」比「濃密度」重要得多。可以利用睫毛夾打造自然上揚的弧度，再搭配纖長型睫毛膏刷出根根分明效果，這樣不僅能放大雙眼，也能避免鏡片留下惱人的睫毛印。

戴眼鏡妝容技巧4：臥蠶能讓眼神更有神

不少人戴上眼鏡後會覺得眼睛看起來變小，其實這時候臥蠶就是很好的救援工具！適度提亮臥蠶能增加眼周立體度，也能讓眼神看起來更有精神。編輯建議可以用淺米色或香檳色打亮，再搭配淡淡陰影修飾輪廓，就能打造自然又不刻意的放大效果。

戴眼鏡妝容技巧5：鼻影修容不可少

眼鏡戴久了容易讓人忽略鼻子的存在感，尤其粗框眼鏡更容易讓鼻樑輪廓被吃掉。所以戴眼鏡時鼻影比一般妝容更加重要！只要在山根與鼻翼兩側輕刷陰影，再於鼻樑中央疊加少量打亮，就能讓五官看起來更立體精緻。

戴眼鏡妝容技巧6：腮紅位置往上畫

戴眼鏡後，臉部中庭容易因為鏡框而產生壓縮感，因此腮紅位置建議不要畫得太低。近期韓國也很流行「腮紅眼鏡（Blush Glasses）」妝容，將腮紅從顴骨往眼下、太陽穴方向輕輕暈染，不僅能增加氣色，也能讓眼鏡與腮紅自然融合，打造顯嫩又帶有氛圍感的妝容效果。

戴眼鏡妝容技巧7：唇彩選擇有氣色色系

戴眼鏡時，適度提升唇彩存在感其實很加分。因為鏡框已經佔據上半臉視覺重點，如果唇色太淡，整體容易顯得沒氣色。玫瑰粉、蜜桃色、奶茶裸粉或番茄紅都是不容易失手的選擇，能讓妝容看起來更完整，也能平衡鏡框帶來的視覺重量。

戴眼鏡妝容技巧8：定妝別忽略鼻樑位置

對眼鏡族來說，最困擾的往往不是出油，而是鼻樑上的底妝被鏡框磨掉。尤其到了夏天或長時間配戴眼鏡後，鼻托接觸的位置特別容易出現脫妝、卡粉甚至留下壓痕。編輯建議完成底妝後，先使用蜜粉或定妝噴霧加強鼻樑與鼻翼兩側的定妝步驟，減少鏡框與肌膚摩擦造成的脫妝問題。

戴眼鏡妝容FAQ

Q1：戴眼鏡適合霧面底妝還是光澤底妝？

編輯建議選擇帶有自然光澤感的底妝。鏡片容易反射光線，如果底妝過於霧面，整體氣色可能顯得較平淡；適度保留肌膚光澤，能讓妝容看起來更有透明感與活力。

Q2：戴眼鏡容易脫妝怎麼辦？

鏡框與鼻托長時間接觸肌膚，容易造成鼻樑脫妝。上妝前可以先做好控油打底，完妝後使用蜜粉加強定妝，並定期清潔鏡框，也有助於減少底妝沾染問題！編輯也推薦可以隨身攜帶蜜粉餅，必要時輕壓補妝，就能維持乾淨服貼的妝感。

Q3：戴眼鏡適合什麼髮型？

帶有層次感的中長髮、鎖骨髮或八字瀏海都很適合眼鏡族。適度露出眉眼與臉部輪廓，能避免髮型和鏡框同時遮住五官，看起來更清爽有精神。

Q4：粗框眼鏡和細框眼鏡適合的妝容有差別嗎？

有。粗框眼鏡本身存在感較強，妝容建議以乾淨俐落為主；細框或金屬框眼鏡則可以適度加強眼妝或唇彩，讓整體造型更有重點，避免五官看起來過於清淡。

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