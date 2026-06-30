安格斯12星座一周運勢6／29-7／5　天蠍要把視角拉高、摩羯順著直覺走

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

今年第二次的水逆期甫上線就產生擾動，牡羊座這周得把焦點放在家庭生活，家人間某些矛盾關係重新浮上檯面，過去懸而未解的事將面臨再整頓。單身者戀愛宮閃閃發光，容易遇到讓你心動、想衝一波的對象，但千萬別操之過急，讓關係有壓力。此時有伴的羊交往上要特別關注家人意見、兩人相處坐息的安排，這些看似瑣碎，卻可能因水逆而小小翻車。

金牛4.21～5.20

這次水星逆行落在了牛座同儕宮，剛好也是所有牛兒最弱的環節啊！近期的你即使惜話如金，但還是很可能出現溝通落差，朋友、同事、兄弟姊妹、鄰近生活圈的訊息交流務必多確認幾次。火星在金錢宮也慢慢形成壓力，與情人之間的價值觀、花費習慣會變得有些敏感，兩人之間的差異還需要磨合，爭論、拚輸贏不太容易有共識。

雙子5.21～6.20

火星進駐本命宮位對雙子帶來的影響比水逆還大！這周雙子們似乎比往日更衝更急，不論是感情或人際方面，都十分急切的想要推進，但別忘了欲速不達的道理，愈是操之過急，越容易出問題。有伴者這周話講太快會讓小事變大事，不確定的事情最好別說得那麼斬釘截鐵。火星加上水逆下，越慢回應，越能保住好感。

巨蟹6.21～7.21

太陽與水星這周在巨蟹座本命宮形成了兩大角力，某些可能已經被你遺忘的感受，會突然在某些時刻捲土重來。單身者容易遇到舊人回頭、舊曖昧重啟，或對某個新對象產生似曾相識的投射，別把這陌生又熟悉的情感誤認成緣分。有伴者這周情緒上的表現也成了不定時炸蛋，覺得不安、不開心時一定要適時表達，別讓情人霧裡看不到花。

獅子7.22～8.22

木星、金星這周為你灌注了大大的人氣，這周獅子人前魅力爆棚且善解人意，單身者在人群中成為緣份搶手貨，你的開朗與自信將能為你牽出小小的邂逅曖昧；然而意識宮在水逆下則亂流連連，交往中的人容易患得患失，對方某些舉動都很可能讓你有吃醋吃味或不安的心情，建議別一昧用冷淡試探，當你越裝沒事，對方越可能摸不著頭緒。

處女8.23～9.22

在關係中好不容易理出一套屬於處女座的相處脈絡，這周偏偏得面臨重新洗牌的情況，水星逆行在人際宮頻出考題，將讓你看清某些友情其實早就失衡。單身者的曖昧變得捉摸不定，忽冷忽熱的相處關係，可能需要再思量交往的可能性。至於交往中的處女座，此時避免過度分析，少一點批判多一些柔軟與平常心，可以更自在些。

天秤9.23～10.22

天秤的考驗多發生在事業宮位，感情與人際反而顯得穩定，這周單身者能憑藉著氣質好感度而加分，出入聚會、職場公開場合，都會是你高機率締結出好緣份的地方，但也要小心某些交會眼神或笑容可能只是你的過度解讀。交往中的秤座在出雙入對時要特別留意某些社交場合中的分寸，別為了顧全場面讓另一半覺得被冷落。

天蠍10.23～11.22

想要在水逆期中保有好運，天蠍們就要懂得把視角拉高，放大你的九宮優勢！這周單身天蠍們與不同背景的對象持續有著莫名緣分，在人與人的差異探索中不僅能大大滿足你的好奇，更可能牽出意料外的情感。水逆期間每個人的理解力都會打折，蠍座與情人間除了情話，彼此的信任、價值觀或是佔有慾的不對等，也可能成為接下來的爭執點。

射手11.23～12.21

射手這周會被迫面對一些比較深的感情課題，考驗難度的提高，也意謂著某些事情需要用更成熟大人的方式去理解。水逆在親密宮形成小風暴，一對一關係的火藥味變強，關於承諾、安全感、信任問題很可能被重新放大檢視，與情人之間容易因立場不同、說話太直而起爭端。單身者遇強則變弱，情場中可能遇到吸引力很強的人，若即若離的態度讓你陷入猜測。

摩羯12.22～1.19

摩羯這周的關係課題仍卡在那些固定的框框，單身者過度懷疑直覺、過於理性，將很可能與某些緣份擦肩而過，其實感情的發生沒有任何既定的慣例與程序，不妨順著直覺走，別想得太多了！交往中的摩羯受到金星的推波助瀾，親密宮光輝燦爛，某些話別一昧藏在心裡，大膽向情人表達情意能讓感情濃度加深。

水瓶1.20～2.18

與時間有關的事物，都可能成為水瓶這周的水逆魔考！由於六周震盪，近期水瓶面對工作排程、約會、見面等，都要作好約定記錄，避免因忙碌而遺漏，或頻頻調動而錯過。水逆期間的單身瓶別急著脫單，有時好感只是一時的，還需要花時間觀察兩人的契合性。金星與木星進入伴侶宮，形成漂亮的感情能量，有伴者適合約會、修復、重新確認彼此位置。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周戀愛能量很不弱喔！能憑著某些特質讓人留下深刻印象，緣分將夾藏在新的朋友圈、同好圈中。然而戀愛宮仍少不了水逆起伏，愛情終究是要回歸日常，彼此間誰願意照顧誰、誰記得小細節，將比甜言蜜語更重要。至於人際上，別把自己變成朋友們的情緒出口，承接太多朋友的抱怨，很容易把自己的能量耗盡喔！

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