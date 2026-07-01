夏天陽傘怎麼挑才對？UPF防曬標示、遮光圖層體感更涼

記者李薇／台北報導

夏天出門撐陽傘，不只是為了遮光，更是為了減少紫外線對肌膚的傷害，也讓走在戶外時不會被高溫曬到崩潰，但陽傘不是只要顏色漂亮、重量輕就好，真正挑選時要看防曬係數、傘布材質與隔熱設計，才能同時達到防曬、遮熱與提升涼感的效果，讓通勤、逛街或戶外活動都更舒服。

▲陽傘挑選有方法。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



1.認明UPF防曬標示



挑選陽傘時，最重要的是看有沒有標示UPF防曬係數，建議優先選擇UPF50+的款式，代表傘布能有效阻隔大部分紫外線，比單純寫著「防曬」、「抗UV」更有參考價值，也要注意傘布是否厚實、縫線處是否容易透光，若撐開後對著光源看，傘面明顯透光或有很多光點，遮蔽效果通常會比較差，想避免曬黑、曬傷和膚色不均，防曬標示比外型更值得優先考慮。

2.選擇黑膠、銀膠或高密度傘布體感更涼



想要撐起來更有降溫感，可以挑選有黑膠、銀膠或高密度遮光塗層的陽傘，這類設計能減少陽光穿透，也能降低熱能直接照到身上的感覺，其中黑膠通常遮光感較強，銀膠則常見於反射陽光的設計，若怕悶熱，可以選擇外層淺色、內層深色的款式，外層幫助反射光線，內層減少地面反射光打到臉上，防曬與涼感都會更完整。

3.傘面夠大、結構穩定遮住曬得到的地方



陽傘不只看傘布，傘面大小也很重要，如果傘面太小，只能遮到頭頂，肩膀、手臂、脖子仍然容易被曬到，建議挑選傘面範圍足夠、傘骨穩定、不容易被風吹翻的款式，尤其夏天穿短袖、細肩帶或裙裝時，遮蔽面積越完整，防曬效果越實際，若經常通勤或長時間在戶外，也可以選擇重量適中、握把好拿的設計，才不會因為太重或不好撐，最後變成買了卻懶得用。