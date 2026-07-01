fb ig video search mobile ETtoday

夏天陽傘怎麼挑才對？UPF防曬標示、遮光圖層體感更涼

>

記者李薇／台北報導

夏天出門撐陽傘，不只是為了遮光，更是為了減少紫外線對肌膚的傷害，也讓走在戶外時不會被高溫曬到崩潰，但陽傘不是只要顏色漂亮、重量輕就好，真正挑選時要看防曬係數、傘布材質與隔熱設計，才能同時達到防曬、遮熱與提升涼感的效果，讓通勤、逛街或戶外活動都更舒服。

▲陽傘。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲陽傘挑選有方法。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.認明UPF防曬標示

挑選陽傘時，最重要的是看有沒有標示UPF防曬係數，建議優先選擇UPF50+的款式，代表傘布能有效阻隔大部分紫外線，比單純寫著「防曬」、「抗UV」更有參考價值，也要注意傘布是否厚實、縫線處是否容易透光，若撐開後對著光源看，傘面明顯透光或有很多光點，遮蔽效果通常會比較差，想避免曬黑、曬傷和膚色不均，防曬標示比外型更值得優先考慮。

2.選擇黑膠、銀膠或高密度傘布體感更涼

想要撐起來更有降溫感，可以挑選有黑膠、銀膠或高密度遮光塗層的陽傘，這類設計能減少陽光穿透，也能降低熱能直接照到身上的感覺，其中黑膠通常遮光感較強，銀膠則常見於反射陽光的設計，若怕悶熱，可以選擇外層淺色、內層深色的款式，外層幫助反射光線，內層減少地面反射光打到臉上，防曬與涼感都會更完整。

3.傘面夠大、結構穩定遮住曬得到的地方

陽傘不只看傘布，傘面大小也很重要，如果傘面太小，只能遮到頭頂，肩膀、手臂、脖子仍然容易被曬到，建議挑選傘面範圍足夠、傘骨穩定、不容易被風吹翻的款式，尤其夏天穿短袖、細肩帶或裙裝時，遮蔽面積越完整，防曬效果越實際，若經常通勤或長時間在戶外，也可以選擇重量適中、握把好拿的設計，才不會因為太重或不好撐，最後變成買了卻懶得用。

關鍵字：

陽傘, 夏天, 防曬, 紫外線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

潮人都在背「戶外輕量後背包」！機能風、Y2K風5款推薦　不運動也能背 C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品 「蒙奇奇雪白限定版」高絲只送不賣、INTEGRATE《庫洛魔法使》7月聯名開搶 早餐別再省！研究曝不吃早餐憂鬱風險高39%　10招吃出快樂腦 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點　很多人早已習慣卻不自知 沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面