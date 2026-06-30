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3個方法讓陽傘使用壽命更長　高溫高濕收納小心損傷塗層

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記者李薇／台北報導

陽傘是夏天出門不可少的防曬小物，但很多人只重視挑選，卻忽略了後續養護，其實陽傘的防曬塗層、傘骨結構與收納方式，都會影響使用壽命，如果平常用完就隨手一收或長期放在潮濕、高溫的環境裡，不只容易發霉、變形，也可能讓防曬與遮光效果下降，想讓陽傘撐得久，日常保養細節更不能省。

▲陽傘,遮陽,雨傘,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲夏季不少人會使用陽傘 。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.淋濕後先陰乾

不少人會拿陽傘來臨時擋雨，但使用後如果傘面是濕的，千萬不要直接折起來收進傘套，潮濕環境容易讓傘布出現異味、霉斑，也可能影響塗層狀態，建議回家後先把陽傘打開，放在通風陰涼處自然晾乾，等傘面完全乾燥後再收納，避免放在烈日下長時間曝曬，以免加速布料與塗層老化。

2.避免長時間高溫收納

很多人會以為陽傘本來就是拿來遮太陽，所以放在陽光下曬也沒關係，但陽傘在使用時機主要是短時間承受日照，和長時間攤開曝曬、放在窗邊或車內高溫環境不同，若長期被烈日直射，傘布纖維可能變脆、褪色，防曬塗層也容易加速老化，進而影響遮光與抗紫外線效果，建議用完後放在陰涼通風處收納，不要為了曬乾而直接拿到大太陽下曝曬，也避免長期放在車內、陽台或靠窗位置，才能讓陽傘維持更久的防護力。

3.清潔時不要大力刷洗

陽傘用久了難免會沾到灰塵、手汗或髒污，但清潔時不建議用硬刷、強力清潔劑或漂白水處理，這些方式可能破壞傘布表面的防曬塗層，讓遮光和抗紫外線效果變差，若只是一般髒污，可以用濕布輕輕擦拭，較明顯的污漬則用少量中性清潔劑局部帶過，再用清水擦乾淨，最後放在陰涼通風處晾乾即可。

關鍵字：

陽傘, 夏季

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