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張員瑛愛牌冠軍精華快閃來了！竟然還有超強醫美級頭皮水飛梭

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▲巴黎卡詩,契爾氏,AI,肌膚檢測,水飛梭,頭皮檢測。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、for_everyoung10 IG

南韓女團成員張員瑛每次出席各大活動都展現一頭烏黑亮麗的秀髮，充滿光澤感的柔亮髮絲讓人羨慕，其背後功臣絕對跟愛用髮品巴黎卡詩有關，旗下熱賣冠軍粉漾芯生頭皮調理精華以清爽質地跟有感豐盈，廣受粉絲喜愛，近期更是在新光三越信義新天地A11舉辦頭皮賦活旅程快閃店，甚至引入醫美級瞬效頭皮水飛梭服務，絕對要手刀體驗。

▲巴黎卡詩,契爾氏,AI,肌膚檢測,水飛梭,頭皮檢測。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩,契爾氏,AI,肌膚檢測,水飛梭,頭皮檢測。（圖／品牌提供）

從即日起至07月27日開跑的「粉漾芯生頭皮賦活旅程」快閃店，不僅可以體驗粉漾芯生頭皮調理精華，還有專業AI頭皮健檢K-SCAN髮肌檢測，透過3種專業光源與萬筆數據分析，精準解讀保水度、敏感度、油脂與毛囊健康狀況，現場入手粉漾芯生頭皮調理精華90ml之活動組合，滿額甚至可以體驗瞬效頭皮水飛梭服務，深層清潔同時為髮肌注入奢華營養，還有DIY行李飄帶製作，讓頭皮清爽呼吸。

▲巴黎卡詩,契爾氏,AI,肌膚檢測,水飛梭,頭皮檢測。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩,契爾氏,AI,肌膚檢測,水飛梭,頭皮檢測。（圖／品牌提供）

歷經三世紀的淬鍊，從源自1851年紐約東村藥房傳承的契爾氏終於在2026年打造全新升級Derma-Reader AI肌膚檢測系統，不只是針對現況進行分析，更是能夠做到未來的老化趨勢與潛在危機預測，並且提供肌膚養護方案，達到更有感高效的肌膚護理。

關鍵字：

巴黎卡詩, 契爾氏, AI, 肌膚檢測, 水飛梭, 頭皮檢測

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