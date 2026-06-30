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夏日足球瘋！星巴克出現足球場　網：「準備直接過夜了」

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球足球盛事熱潮來臨，想要感受熱血沸騰的觀賽體驗，不一定只能關在家裡看電視。星巴克打造了信義計畫區首座 24 小時咖啡應援主場，運用階梯式看台與大螢幕轉播，進球就送小杯咖啡；金色三麥限定門市於冠軍戰當日，延長深夜營業，現場玩預測猜中當日贏球隊伍，整桌精釀啤酒直接加滿，甚至還能加碼抽長榮航空雙人機票與高階音響，讓看球賽直接升級成餐桌上大型派對。

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

迎接開幕一周年，「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」因應熱血球賽，自 7／5 起推出 Coffee Wave 系列活動，全面轉播 16 強賽事，把原本舒適的典藏咖啡空間延伸至深夜與清晨時段，還變身為熱鬧的應援主場。

特別運用六樓標誌性的山形客席區，層層展開的灰色階梯與草皮草地視覺，搭配綠色的「GO! GO! TEAM STARBUCKS」大型應援背板與特製的足球造型椅，加上信義區最大室內觀賽螢幕，營造出宛如身處體育場看台的沉浸式劇場感。

此外還特別規劃「進球時刻咖啡應援」，只要現場賽事出現進球，門市就會限量提供小杯咖啡試飲，讓不眠夜的空氣中除了歡呼聲，還能同步滿溢咖啡香。因轉播時間在深夜，網路上也出現民眾留言「不知道第一次睡在星巴克感覺怎樣」、「準備過夜了。」

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

如果是喜歡一邊大口吃肉、一邊開喝的球迷，金色三麥即起至 7／20 球賽轉播期間，將各門市打造成足球應援酒館。一走進店裡就能看到滿滿的萬國旗、垂吊足球掛飾與超大充氣足球，從環境開始點燃玩心。

賽事期間，金色三麥在桌邊與線上推出了多重有趣的互動玩法。店內設置了「冠軍預測應援牆」，內用顧客在冠軍賽上半場前寫下預測，猜中即可獲得精釀啤酒電子兌換券。且 live 轉播限定的「今日贏球隊伍預測」，只要猜中當日勝出隊伍，整桌啤酒直接加滿，讓現場氣氛嗨翻。

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

此外，會員憑消費發票登錄線上系統預測冠、亞、季軍，猜中一至三隊分別能拿到精釀啤酒、椒麻雞或大拼盤的電子兌換券；填寫問券還能抽長榮航空亞洲不限航點機票、飛利浦藍牙防水音箱與主動降噪耳機等獎品。

▲星巴克7／5起提供世足賽轉播。（圖／業者提供）

針對 7／20 凌晨 3 點開踢的重頭戲冠軍戰，也宣布全台 4 間指定門市包含台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店與高雄夢時代店，加碼夜間營業，陪球迷通宵看到最後一刻。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

足球, 世足賽, 應援, 星巴克, 金色三麥, 冠軍賽, 轉播, 信義區觀賽

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