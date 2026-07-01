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試開箱／「蕾絲花」會是什麼香味呢？Jo Malone帶你進入浪漫的英倫田園

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▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

來自英國倫敦的Jo Malone可以說是清新香氣的第一把交椅，即使是初次使用香水的人也都可以輕鬆上身，幾乎不挑風格、特色，而且一年四季都能夠使用，近期更是帶領粉絲進入鄉村庭園，以當季蔬菜的自然氣息打造出一系列非常有趣、特別的香氣，是完全不甜膩的「偽美食調」相當值得一品。

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

這次限量登場的三款香氣：蕾絲胡蘿蔔花香水、絲絨奶油南瓜香水與緋紅甜菜根香水，個人認為橘色的蕾絲胡蘿蔔花香水是最容易使用、也很適合時下天氣的作品，以「胡蘿蔔花」為核心的香氣帶有淡淡的花香，極致清新明亮，完美呼應其花藝界「安妮女王的蕾絲」美名，鏤空編織般的透氣感，同時又充滿浪漫氛圍，完全不是吃進口裡胡蘿蔔的味道。

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

而第二讓人感受到療癒的絲絨奶油南瓜香水，以簡約的米色包裝設計，細緻綿密的香氣構圖彷彿復刻奶油南瓜果肉的口感，溫潤的奶香搭配些許甜氣，彷彿一碗熱氣蒸騰的南瓜濃湯，巧妙的是香氣用薑在前調做出提味，即使是「濃湯」也絲毫不膩口。

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

緋紅甜菜根香水可以說是這三款香調之中，最讓我意外的存在，完美呈現出甜菜根埋藏在疏鬆砂質壤土的特色，甜脆的同時伴隨著隱隱的土壤氣息，在黑醋栗的前調引領下，更顯得多汁爽脆，甚至蓋掉了甜菜根標誌性的泥土悶感，是一支極其有趣、很耐人尋味的作品。

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

源自法國普羅旺斯艾克斯的香氛品牌香墅旅程（Parfums De Bastide）以「嚴謹製香，自由玩香」的風格，在香氛領域人氣持續上漲，近期更是與臺北人氣烘焙品牌 PILLO合作，推出期間限定聯名下午茶尋味香墅套餐，不僅能夠感受到品牌熱賣香氣，更是透過味覺達到五感體驗。

▲Jo Malone,PILLO,香氛,香水,香墅旅程。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Jo Malone, PILLO, 香氛, 香水, 香墅旅程

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