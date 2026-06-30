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新光三越「綠色生活展」回收送點數　SOGO日本展抽雙人來回機票

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▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎來暑假，新光三越台北信義新天地 A9 從即起至 7／6 展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》，主打最貼近日常的永續體驗，集結 60 個品牌，將環保轉化為時尚、美妝與居家場景。SOGO 忠孝館即起至 7／5 迎來「夏の和風祭」，集結 15 家全台初登場日本品牌，現場不僅能品嚐北海道名店拉麵，消費滿額更有機會抽中價值高達 30 萬元的長榮航空雙人來回機票。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

新光三越《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》今年規模升級，以「家」為核心，在現場規劃了「循環美妝間」、「風格衣櫥間」、「永續森客廳」、「純淨綠廚房」及「綠生活聚落」五大生活場景展區。且首度規劃名人、KOL 衣櫥私服公益二手拍，於 7／4 限定登場，姚愛寗割愛私藏的底片相機，攜手 Ivy Chao、何思靜等 8 位名人釋出二手私服。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

而去年廣受好評的「物件轉運站」今年持續推出，民眾攜帶寶特瓶、舊衣、美妝空瓶等 14 項指定回收物到指定櫃位，每個可獲得 20 點 skm points 回饋。展覽期間任一品牌單筆滿 300 元且不索取購物紙袋也贈 10 點。此外 7／6 前消費滿 5,000 元或扣 100 點加 550 元，即可兌換帆布再製的獨一無二REBIRTH 水餃包、以及永續杯袋、RNL TEAM TAIWAN Tote Bag 可拿。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲Lancôme 肌因愛地球組特價8,640元，價值12,193元。

萊雅集團主導的「循環美妝間」推出購買指定品牌補充品即贈 1,000 點 skm points，並推出多款超值組合，包括蘭蔻肌因愛地球組、KIEHL'S 保濕霜環保補充包推薦組、SHU UEMURA自動武士刀筆蕊囤貨組、Giorgio Armani 黑曜岩環保補充包組等。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲KIEHL'S 保濕霜環保補充包推薦組特價3,600元，價值5,200元。

展區內還舉辦超過 30 場互動體驗，像是「時尚改造工坊」 #BarREHOW 一日設計師體驗，包含自備舊衣可改造成束口提袋，體驗價 900 元；自備牛仔褲改造牛仔褲改製工作圍裙，體驗價 1,000 元；自備襯衫改造三本車機車縫體驗，體驗價 500 元。另外在大學眼鏡櫃位完成回收指定流程，可換全視線品牌摺疊傘；捐贈 5 本書籍可換蒲公英環保抽取式衛生紙。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

SOGO 忠孝館「夏の和風祭」近期在 11 樓打造超人氣夏季遊樂町，引進全台獨家的魔女宅急便打卡裝置，完成打卡任務即送限量明信片。7／4 下午兩點還有「Cosplay快閃見面會」，聚集咒術迴戰及鬼滅之刃等超人氣角色。消費者在活動期間於忠孝館當日單筆消費滿 1,500 元或於日本展單筆滿 500 元，即可享有限量免費浴衣體驗及專業攝影照。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

業者表示，7／5 前持快樂購卡於 11 樓特別物販區與12 樓日本展，當日累積消費滿 2,000 元以上，就有機會抽中頭獎長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票，7 ／1 前消費滿 2,000 元再贈限量釉彩陶瓷盤湯碗組一組。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲北海道らあめん鑄 札幌醬油拉麵。

日式實演美食是本次和風祭的重頭戲，全台初登場品牌包含北海道らあめん鑄 札幌醬油拉麵、北海道札幌湯匠蔬菜雞腿湯咖哩、全國銘柄和牛炸肉餅與名古屋鉄板六番町醬燒鐵板燒麵等。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲北海道札幌湯匠蔬菜雞腿湯咖哩。

還有伴手禮與涼夏甜品包括岐阜田寸堂齊秀櫻花蝦風味海老蝦餅、雞先生北海道起司馬鈴薯可樂餅、靜岡八笑俱樂部抹茶草莓鯛魚燒冰淇淋、ST北海道商店焦糖布丁、全國川島之味砂糖樹麝香葡萄白巧克力夾心餅乾等。

▲新光三越台北信義新天地A9展開《第二回 RE:ACTION綠循環生活展》。（圖／業者提供）

▲靜岡八笑俱樂部抹茶草莓鯛魚燒冰淇淋。

關鍵字：

新光三越, 綠循環生活展, skm points, 永續品牌, 遠東SOGO, 夏の和風祭, 日本美食, 職人工藝, 限時優惠

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