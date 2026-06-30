環球購物中心500場體驗營　秀泰微風推專區讓寶貝暑假放電

▲百貨暑假規劃多場親子活動，此照為還球購物中心之前的超人力霸王見面會。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假正式開跑，哪裡放電最好？Global Mall 環球購物中心全台八店聯手推出「SUMMER WORKSHOP」暑假體驗營，規劃高達 500 場親子體驗活動，從汽車美容達人到賽車手、樂高創意等通通都有，；秀泰生活也一舉祭出 22 項親子活動，邀來人氣動漫角色、開辦繪畫賽，更針對會員加碼抽出日本 5 天 4 夜機加酒；微風南山 BREEZEONLINE 精品線上進駐，打造「Little Social Play Zone」互動體驗區，有多國益智感統教具與國際精品童裝實際體驗。

Global Mall 環球購物中心

Global Mall 環球購物中心今年暑假瞄準親子家庭的「體驗型消費」需求，全台八店聯合推動「SUMMER WORKSHOP」暑假體驗營，平日與假日皆有安排活動。現場特別規劃職人體驗、科學益智與永續手作等三大核心主題，透過實作引導孩子探索學習。

▲7月9日至7月12日iMall會員於Global Mall新北中和當日消費累計滿2500元，可兌換限量富士山陶瓷杯。（圖／業者提供）

包括卡氏汽車美容合作的「小小汽車達人體驗營」，讓小朋友穿上迷你工作服體驗車輛清潔與保養流程；此外還有「UNO 達人挑戰賽」、「小小極速賽車手」、「樂高創意拼砌體驗」等職人與競賽項目。並引進奇幻島兒童探索樂園「一日探險家體驗」、快樂小熊「體能挑戰賽」，以及「綠色永續綠手指手作營」、「原木手工藝創作班」與「陶藝捏塑體驗課」等手作營隊，讓孩子周周都有新玩法。

秀泰生活

秀泰生活自 7／2 至 8／26 展開「暑日子，放個風吧！」主題活動，聯手四大分店大打電影與藝文牌。樹林、台中文心、台中站前及嘉義四間分店，同步引進最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》主題拍照背板與館內六處集章任務，集滿戳章即可回服務台兌換限量海報。其中文心店與嘉義店更分別於 6／27 及 7／26 舉辦柯南粉絲見面會，只要憑當日消費滿 500 元的發票就能報名，現場提供有獎徵答與粉絲合照。

而第二屆秀泰盃兒童繪畫比賽也自 7／22 起跑，以《我的怪獸好朋友》為主題，號召國小學童拿起畫筆，總獎項價值超過十萬元，得獎作品未來還將改製成商場萬聖節的打卡裝置。除了靜態藝文，樹林店 3 樓也迎來全新改裝開幕，7／18 當天邀請到 4 位 Formosa Sexy 夢想家啦啦隊成員（Lulumi、盼盼、小獅、禧妹）進行開場表演與粉絲互動，當日於 3 樓單筆消費滿 1,000 元以上即可獲得互動機會。且暑假每周六下午將輪番演出故事派對與氣球藝術，戶外騎樓則在周末出現生活市集，挖寶和美食選擇通通有。

業者表示，樹林店改裝期間會員持 20 點即可兌換 200 元 3 樓品牌抵用券，單筆消費滿 2,000 元可折抵一張；於 3 樓當日累計消費滿 3,800 元則贈送限量熊抱哥陶瓷吸水墊。各分店也攜手快樂家旅行社推出滿額抽獎，活動期間消費滿 5,000 元即可獲得抽獎券，每店可抽日本 5 天 4 夜機加酒、日本來回機票等旅遊好禮，扣點數 1 點還能直接換取 1,000 元品牌折價券。

微風南山

BREEZEONLINE 微風精品線上即起至 9／30，在微風南山《SHOWROOM》策劃了期間限定的「Little Social Play Zone」嬰童生活互動體驗區。整體空間跳脫傳統生硬的購物動線，大量運用白色流線長椅與穿透式金屬展架，營造悠閒、美質的氛圍。展區內部特別融入「零售娛樂」的概念，劃分出三大親子互動體驗區。

「磁力片創作區」攜手磁力積木品牌 MNTL，讓孩子透過自由拼砌在現場建構立體空間；「戲水玩具體驗區」則與以色列感統玩具 Yookidoo 合作，透過趣味的水流與互動機關，誘發孩子的探索精神。最吸睛的莫過於運用黑白線條勾勒奇幻外星場景的「3D拍照打卡區」，此區特別與台灣雲端攝影機 SpotCam 合作，家長只要透過現場設置的平板電腦，就能隨時觀看孩子在各體驗區的活動狀況，不用時刻緊跟，大人也能在從容放鬆的狀態下選購育兒好物。