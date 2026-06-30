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最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人交朋友不只是表面熱絡，而是會把對方真正放在心上，願意在需要時伸手、在低潮時陪伴，甚至不用太多甜言蜜語，也能用行動證明自己的真心，以下三大星座對待朋友誠意十足，一旦認定你是自己人，就很值得深交。

▲。（圖／IG）

TOP 3：處女座

處女座看似理性又挑剔，其實對朋友非常用心，他們不一定會把關心掛在嘴邊，卻會默默記住你的習慣、需求與煩惱，當你遇到問題時，往往會第一時間幫你分析狀況、提供實際建議，甚至主動幫你收拾殘局，他們的真心藏在細節裡，越熟越能感受到可靠與踏實。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座對朋友有很強的情感連結，只要把你放進自己的圈子裡，就會像家人一樣照顧你，他們很在意朋友的情緒變化，也擅長在對方脆弱時給予安慰與陪伴，巨蟹不會輕易放棄一段真心關係，即使朋友偶爾冷淡或忙碌，也會選擇體諒與等待，這份溫柔讓人特別安心。

TOP 1：金牛座

金牛座是最值得深交的真心派朋友，他們不太會用華麗話術經營友情，卻會用長時間的陪伴證明誠意，只要認定你是朋友，就會穩定出現在你需要的時刻，金牛重承諾、講義氣，也不喜歡虛情假意的社交關係，他們的友誼慢熱卻長久，越相處越能發現這份真心非常難得。

關鍵字：

星座, 占卜, 交友, 個性

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