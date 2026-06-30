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豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

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▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」宣布7／3試營運。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

豐原迎來全新社區型百貨「Mini G Mall」，預計 7／3 啟動試營運，為在地居民打造一個日常聚餐更方便的全新聚點。鎖定豐原家庭、上班族與年輕人的每日需求，首波試營運最大的亮點就是多項餐飲，包含王品集團旗下的西堤牛排、聚日式鍋物，以及開丼 燒肉 vs 丼飯、YAYOI 彌生軒和打爆豬韓式燒肉吃到飽等品牌一次到位，開幕期間各品牌也祭出相關好康。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

館內以滿滿的童趣與活潑視覺為空間增色，導入繽紛的 IP 牆面，館內四處裝飾著以「一天一怪獸」IP 打造的主題牆與各式打卡角落，讓整體餐飲空間充滿活潑的視覺亮點，吸引親子家庭目光。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

餐飲陣容包括「開丼 燒肉 vs 丼飯」以全新店型登場，主打日常燒肉定食與丼飯雙主軸，開幕現場還設置中獎率 100% 的日式巨型轉轉樂，最大獎能抽到當次消費由開丼買單。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

王品旗下「西堤牛排」新店裝則以明亮舒適的地中海風格為基調，端出招牌的原塊牛排、法式香煎鴨胸、焗烤蘑菇佐方塊麵包等消費者熟悉的經典八道餐點組合；「聚日式鍋物」則走日本條通風格設計，主打札幌熊起司牛奶湯、日本F1國產牛與海陸瀑布聚系列，還有超過 20 種野菜放題的自助吧，開幕期間點任一主餐，打卡就送價值 198 元的鮮魷。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

其他如「YAYOI 彌生軒」主打以臺灣現碾越光米搭配多樣料理的定食 spirit，提供南蠻炸雞與鰻魚釜飯定食等家常風味；「打爆豬韓式燒肉吃到飽」提供挑高寬敞的工業風無煙燒烤環境，試營運期間消費滿千即贈百元招待券。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

除了美食也包括生活服務、親子娛樂與採買機能。日系「眼鏡市場」進駐主打機能性鏡片，鏡片不限度數配到好，售價 1,990 元起，開幕另有滿額禮。「彩虹遊戲店」鎖定動漫影玩迷，把 Nintendo Switch 主機、遊戲片以及瑪利歐、薩爾達傳說等全球知名 IP 周邊商品帶進館內，現場還規劃扭蛋機專區，開幕當天消費就送驚喜沐浴球，單筆滿 2,000 元再送迷你扭蛋機。「DAISO JAPAN大創」進駐 B1F 樓層，全面補足家庭日常收納與廚房小物的採買補給。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

Global Mall 環球購物中心桃園 A19 櫃位改裝，引進日本孕嬰童用品專賣店「西松屋」與無印良品 300 坪大店進駐。西松屋提供嬰幼兒服飾、童裝、孕媽咪用品、玩具、外出用品及居家育兒商品等，主打高品質、平實價格，館內商品最低 119 元起。

▲豐原家社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運。（圖／業者提供）

無印良品也同步開幕，提供門市男女服飾、童裝、洗沐保養、文具、家具家用品及冷凍食品等多元商品，因應開幕也推出會員限定優惠活動，即日起至 7／5 止，在桃園 A19 無印良品門市單筆消費滿 1,500 元，加贈無印良品會員點數 100 點。

關鍵字：

Mini G Mall, 豐原商圈, 社區型百貨, 試營運, A19, 西松屋, 無印

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