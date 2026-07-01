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「蒙奇奇雪白限定版」高絲只送不賣、INTEGRATE《庫洛魔法使》7月聯名開搶

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記者曾怡嘉／綜合報導

7月美妝圈再掀聯名熱潮，KOSE雪肌精與近期因Y2K復古風潮再度翻紅的經典玩偶 Monchhichi（蒙奇奇） 首度攜手合作，而開架彩妝品牌 INTEGRATE 則找來日本經典動漫《庫洛魔法使》推出限定系列，從雪白造型吊飾、魔法卡牌鏡面吊飾到限定粉撲、貼紙，一系列高顏值周邊勢必再度掀起收藏熱。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

雪肌精迎來2026年最受矚目的跨界合作，以品牌「澄澈透明」世界觀為靈感，替男女Monchhichi換上全新限定裝扮，不僅服裝採用雪肌精經典藍白配色，連毛色也首次變成純白色系，呼應品牌打造如雪般透亮肌膚的形象，療癒度瞬間升級。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

自7月1日起，凡購買雪肌精化妝水500ml（一般型/極潤型）搭配雪肌精乳液140ml（一般型/極潤型），即可隨機獲得一款以「雪」為概念打造的限定蒙奇奇聯名吊飾，贈品以現場為準，隨機贈送，不挑款式。超萌的吊飾無論掛在包包或當作鑰匙圈都相當吸睛，預料將成為粉絲爭相收藏的新目標。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

另一邊，INTEGRATE首度攜手《庫洛魔法使》推出限定聯名商品，將於7月1日起在全台開架藥妝通路上市，並於7月1日至31日攜手康是美、屈臣氏全台70間指定門市打造聯名打卡空間，讓粉絲一邊購物、一邊拍照朝聖。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

本次共有四款限定組合，包括蜜粉餅聯名貼紙組、美肌乳聯名粉撲組、眼線膠筆BK聯名卡牌吊飾組，以及眼線膠筆BR聯名魔法陣吊飾組。除了能替蜜粉餅盒、手機殼增添可愛感的水晶貼紙，還有QQ棉花糖粉撲、鏡面吊飾等實用周邊，其中卡牌及魔法陣吊飾更是動漫迷不能錯過的收藏亮點。

關鍵字：

美妝聯名, 雪肌精, 蒙奇奇, 庫洛魔法使, 限定商品

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