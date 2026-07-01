在熟悉的城市度假超鬆！住晶華隨時進大班廊吃喝　加碼開BMW奔北投泡湯

文、圖／Ean

城市度假（Staycation）的迷人之處，往往不在於抵達多遙遠的異鄉，而是在於用新的步調，在熟悉的街道裡握出新鮮感。當日常節奏被瑣事填滿，換個空間換種移動方式，往往就能喚醒對生活的敏銳度。台北晶華酒店與 BMW 攜手推出的「晶采駕馭」住房專案，便為這種城市裡的短暫逃跑，提供了一個流暢且具質感的提案。

台北晶華酒店日前剛獲得 Tatler Best Taiwan 的「最佳城市酒店」肯定，這份榮譽在踏入大廳的那一刻，便能從那份沉穩、純熟的待客之道中感受到其來有自。這趟假期的起點，便是在這座充滿故事的城市綠洲中展開。

▲還沒進房，光是這層極具歲月張力的優雅梯廳，就讓人忍不住多駐足幾秒。

▲從保溫水壺到棒球帽，專案贈送的精品延續了駕馭假期的質感。

▲握上方向盤，感受德系房車細膩且純粹的機械回饋。

▲北投晶泉丰旅湯屋的空間設計，把私密的泡湯時光與窗外的自然風景揉合得恰到好處。

▲至今仍堅持提供大廳現場樂音饗宴，這種細膩的待客之道始終令人驚艷。

靜謐的 24 小時守候：大班廊的時光美學



專案特別安排入住高樓層的「大班豪華客房」。寬敞的 14 坪空間視野極佳，拉開窗簾，中山區的繁華景致盡收眼底。得益於高樓層優秀的隔音表現，一關上房門，緊繃的思緒便能自然沈澱。入住此房型，最讓人享受的莫過於行政樓層「大班廊」的全天候專屬禮遇。

▲從舒適的床鋪到窗邊的商務辦公椅，客房整體的配置扎實且貼心，一進房就能感受到「最佳城市酒店」的細膩之處。

▲專案專屬的尊榮禮遇卡與精緻車模並列，透過這些不經意的小地方，將駕馭的熱情細細融入住宿的儀式感中。

好一陣子沒有回來大班廊，這裡前陣子剛完成陸續的翻修與保養工作。經典的空間在細膩維護下，線條依舊洗鍊，維持著一貫的典雅。與過往不同的是，大班廊的下午茶形式已悄然改成了精緻的「位上服務」。精選的點心與鹹食被優雅地端上桌，減少了走動取餐的繁瑣，讓人在啜飲茶湯的同時，能更專注於眼前的窗景，體驗更具私密感的款待。

▲下午茶提供的鹹甜點心依序在木質托盤上排開，改成位上服務後更顯精緻。

▲採光通透的取餐空間舒服，各式新鮮蔬果整齊排開，讓人能隨心所欲地搭配自己的健康早餐。



▲外皮油亮、內餡飽滿的肉圓在竹葉上整齊排開，用最地道的台灣美味溫柔喚醒剛甦醒的味蕾。

大班廊另一個讓人心安的特點，在於它是 24 小時全天候開放。夜半時分走進大班廊，空間裡流淌著溫暖的微光，沒有白天商務客進出的匆忙。這時候來坐坐、點壺茶，在微光中享受無人打擾的舒服與自在。



▲避開白天的熙攘，夜半的大班廊最適合窩進舒服的扶手椅裡，隨手翻上幾頁書，步調特別隨性。

晶華酒店的國際化底蘊，也總在這些停留的片刻裡不經意地流露。下榻期間，正好碰上報紙頭版報導的巴拉圭總統率領使節團抵台進行國是訪問。巧的是，代表團也同樣入住台北晶華，接連在餐廳與大班廊巧遇。看著手中的新聞，再看看同在一個空間裡的國際外賓，這種不期而遇的國際感，也算是入住晶華才能體會到的日常趣味。

▲這些掛在牆上的黑白歷史軌跡，是精緻款待背後的文化線索。

▲翻閱報紙的同時，發現頭版上的國際新聞主角正巧與自己共享同一個空間，是很有趣的體驗。

握上方向盤的純粹：BMW 5 系列的駕馭樂趣



「晶采駕馭」專案的亮點，在於提供房客親自試駕 BMW 豪華車款的深度體驗。專案提供了純電旗艦休旅 BMW iX 與經典豪華房車 BMW 5 系列兩款選擇。因為先前已有過 iX 的試駕經驗，這次毫不猶豫選擇了 5 系列，期盼重新感受燃油車款那份細膩且純粹的機械回饋。

▲汎德與晶華酒店攜手的車身貼紙，拉開這回隨心漫遊的序幕。

這款身價落在三百萬左右的豪華座艙，一坐進去，便能感受到人體工學與現代科技的平衡。一體化曲面大螢幕流暢地延伸，智能駕駛輔助系統在繁忙的台北街頭提供了極為安心的後盾，大幅降低了市區行駛的疲憊感。好開，自然是不讓人意外的預期，但更讓人享受的，是座艙內的頂級音響系統。

▲導航路線與旋律在眼前同步展開，智能化設計提供了安心的後盾，讓移動過程本身成了享受。

▲霧面藍的品牌保溫水壺，正好穩穩放進中央置杯架，成了這趟自駕旅程中最實用的質感配件。

把握住這段隨性的自駕時光，頂級音響催下去，把最愛的歌單一首首播起來。當熟悉的旋律在密閉且隔音極佳的車室內震盪，眼前的中山北路林蔭大道隨著節奏在車窗外流動，開起來非常過癮。移動，不再只是從 A 點到 B 點的過程，而是一場感官與音樂共織的放鬆過程。

▲頂級音響系統的加持，頓時讓車室變身專屬音樂空間。

旅程的儀式感也體現在專案的隨附好禮中。辦理入住時，可以從質感的 BMW 保溫水壺與品牌棒球帽中二選一，將這份駕馭的記憶實體化帶回家；而在完成試駕滿意度問卷後，還會加贈一份很有質感的晶華旗下「沐蘭 SPA 芳香療癒禮盒」，讓這份放鬆的氛圍，在假期結束後依然能在居家中延續。

▲戴上品牌棒球帽，靠著主題抱枕，房內隨處可見的經典元素，讓入住過程多了一種大人的玩心。

▲透過鏡頭下的對稱光影，將自駕專案的儀式感，精緻地轉化成看得見、摸得著的旅行物件。

▲芳香療癒禮盒將飯店最標誌性的舒壓香氣與洗沐備品打包，讓這份放鬆的體驗，在回家後依然能延續。

延伸的風景：北投晶泉丰旅的泉水與留白



因為有了一部性能優異的好車相伴，度假的動線也變得更加隨心所欲。剛好這兩天氣溫稍降，帶點涼意，變得特別適合泡湯。順著綠意開往北投晶泉丰旅，走進靜謐的湯屋空間。將自己浸泡在暖暖的青磺泉池中，看著溫泉水滑過肌膚，累積的疲憊隨著氤氳的霧氣一同蒸散。泡完湯後，再來上一份精緻的下午茶點，茶香與泉水交織出最舒服的放鬆狀態。這種由專案延伸出的個人行程，讓整趟台北小旅行的步調變得更加豐盈。

▲剛好碰上氣溫稍降的日子，整個人浸進熱騰騰的泉水裡，緊繃的肩膀一下子就鬆開了。

▲湯屋裡暖色調的燈光搭配質樸的牆面紋理，這種恰到好處的安定感，讓人一進門就想放慢步調。

▲湯屋冰箱裡貼心提供了義美牛乳，真是太對味了！

▲泡完湯後的下午茶時光，三層架上的精緻鹹甜點心，剛好適時補足了泡湯後消耗的熱量。

味蕾的踏實款待：Robin’s 鐵板燒初體驗



假期裡同樣讓人驚艷的，還有私心安排的 Robin’s 鐵板燒初體驗。在餐飲市場競爭激烈的台北，Robin’s 始終維持著座無虛席的滿座率，那份熱烈與熱度，就已是市場給予最直接且不容置疑的回饋肯定。



▲走上沉穩的石階，低調的木質格柵與燈光，期待的鐵板燒初體驗由此展開。

▲坐在鐵板前最棒的享受，就是能在第一時間將火候拿捏得當的頂級食材送入口中。

坐在鐵板席前，欣賞主廚流暢的手藝，本身就是一場視覺饗宴。當晚的餐點方方面面都展現出極其成熟與舒服的底蘊。率先登場的季節新菜法國白蘆筍，多汁且清甜，拉開了完美的序幕；先舒肥再慢烤的章魚，表面帶有迷人的焦香，質地卻依舊保有了驚艷的彈牙軟嫩。

▲簡單的白蘆筍與魚子醬交織，沒有過度花俏的點綴，全憑當季食材本質的優異來征服味蕾。

▲先舒肥再慢烤的章魚，外表帶著迷人的焦香氣息，內裡卻依然保有了讓人驚豔的軟嫩。

接著是口感極佳的炸圓鱈，酥脆的外皮包裹著豐厚細緻的魚肉，火候拿捏得恰到好處。而主菜新鮮的「澳洲水姑娘龍蝦」，肉質飽滿扎實，入口盡是海味的鮮甜與脆彈；五分熟的頂級肋眼牛排，油脂在鐵板的催化下散發出濃郁的香氣，肉汁緊緊鎖在粉嫩的組織中，搭配些許海鹽，單純卻極致。這一餐沒有過度花俏的包裝，全憑食材本質的優異與料理人對火候的精準掌控，成熟而舒服。

▲煎至表面金黃的肋眼牛排移入鍋中靜置，利用餘溫讓肉汁緩慢回流，這是美味靈魂的關鍵步驟。

▲料理前先將食材以最原始的姿態呈現在食客眼前。

▲隨著熱氣騰騰的蛋香與焦糖化醬香四溢，這道樸實卻極其講究火候的料理，總能再度撩撥起食慾來。

▲餐後移步至上庭酒廊享用甜點，我點了現沖香草茶，當熱水順著壺嘴注入透明玻璃壺，新鮮薄荷葉隨即在煙霧中舒展開來，清香四溢。

這場城市度假，模糊了傳統旅行的緊湊時間軸，將開車兜風、品嚐美食與泡湯放鬆融為一體。不論是大班廊夜半的一盞熱茶、5 系列方向盤上的流暢操控，或是鐵板燒上的滋滋聲響，都展現了高質感。當我們懂得放慢步調、順應當下的感官，即便是最熟悉的城市街道，也能過出最舒心的大人味假期。

▲換個空間、換種移動方式，即便是最熟悉的城市街道，也能握出新鮮感。

▲順應當下的感官，手捧一盞溫熱，即便是最熟悉的城市街道，也能過出最舒心的大人味假期。

文章精選 QA

Q1：「晶采駕馭」住房專案的內容包含哪些？

A： 專案的核心包含高樓層大班豪華客房住宿、行政樓層「大班廊」24 小時全天候禮遇（含精緻早餐、位上式下午茶、晚間 Happy Hour 輕食調酒）。此外，享有 BMW 豪華車款深度試駕體驗，並可獲得 BMW 品牌精品好禮（保溫水壺或品牌棒球帽擇一），完成試乘問卷後會再加贈「沐蘭 SPA 芳香療癒禮盒」。

Q2：試駕車款可以自己選擇嗎？

A： 專案現場通常提供純電旗艦休旅 BMW iX 與經典豪華房車 BMW 5 系列兩款車型可供選擇。建議可以根據個人的駕駛習慣或偏好來挑選，例如想體驗純電科技感可選 iX，偏好細膩流暢的機械回饋與座艙環繞音響，則非常推薦這次體驗的 5 系列。(實際供應車款仍依飯店專案現場為主)

Q3：文章中提到的 Robin’s 鐵板燒和北投泡湯，也是專案包含的嗎？

A： 不包含。 Robin’s 鐵板燒晚餐以及北投晶泉丰旅的湯屋下午茶，皆屬於個人另外悉心安排的私房延伸行程。因為專案提供了性能優異的試駕車款，非常適合利用自駕的彈性，將動線延伸至北投泡湯，或在回飯店時加點一頓成熟舒服的鐵板燒饗宴，讓整趟假期更豐盈。

Q4：大班廊在翻修保養後，有什麼具體的改變嗎？

A： 最明顯的改變是下午茶改成了精緻的「位上服務」。精選的鹹甜點心會直接由服務人員優雅端上桌，省去了排隊或走動取餐的繁瑣。另外，大班廊依舊維持 24 小時開放的貼心傳統，在夜半時分過來點壺熱茶，能享受非常安靜且無人打擾的安定空間。



▲台北晶華的純熟待客，遇上 BMW 的純粹駕馭。這個專案不僅重新定義了城市度假，也為生活節奏提供了一個流暢且高質感的提案。

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台北晶華酒店

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地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

「晶采駕馭」住房專案

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