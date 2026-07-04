星巴克Ｘ江振誠新菜單嘴遊5城市　Nespresso攜林泉打造星級早餐

記者蔡惠如／綜合報導

用一杯咖啡開啟世界旅行，成了今年暑假最時髦的精緻體驗。星巴克 DREAM PLAZA 旗艦店 Siren’s Lounge 推出江振誠操刀的全新「Taste the World」 季節菜單，以五座城市風味為靈感，帶來顛覆想像的 Pairing；Nespresso 邁入第二年的「星饗晨宴計劃」進駐中台灣，攜手林泉將生命地圖化為晨間餐桌上的環遊世界料理。

星巴克Ｘ江振誠翻玩五座城市風味

星巴克 DREAM PLAZA 旗艦店 Siren’s Lounge 在 7／1 推出全新的 「Taste the World」 季節菜單，主廚江振誠顛覆「咖啡只是餐後飲品」的既定印象，改以 STARBUCKS RESERVE 不同產區、不同焙度的精品咖啡與高質感料理進行搭配，透過豐富的層次揉合，讓咖啡化身為餐飲體驗中的關鍵靈魂。

本季主軸概念以印度、墨西哥、日本、法國以及我們島嶼等五座城市汲取味覺靈感，前菜靈感來自印度街頭小食 Pani Puri 的「蘋果咖哩蟹脆球」，以蘋果果香結合咖哩蟹肉辛香；「芥末蝦仁塔可餅」以檸檬與芥末風味襯托蝦仁鮮甜；「鷹嘴豆起司最中」則融合日本最中與中東鷹嘴豆元素。「起司舒芙蕾洋蔥湯」，以法式經典洋蔥湯為靈感重新詮釋，主菜「七式胡椒燉牛頰」、「北海道海鮮烤酥盒」分別代表陸地與海洋、濃郁與細膩。

最後回到熟悉的在地島嶼風景，甜點「花香系楊桃鳳梨刨冰愛玉」透過楊桃、鳳梨與愛玉喚起熟悉味覺記憶，也可額外加購主廚特製「黑松露棉花糖生巧克力塔」，此為江主廚於法國學習時期的經典點心 Nounours Chocolate。午間套餐售價 1,280 元、下午茶售價 1,080 元、晚間套餐售價 2,280元。

NespressoＸ林泉揉合印尼、台味豪華早餐

咖啡品牌 Nespresso 今年將「星饗晨宴計劃」移師中台灣，自 7／1 至 8／31 期間，進駐臺中勤美洲際酒店，林泉主廚運用具備多元香調的 Nespresso 咖啡膠囊，結合印尼華僑背景、加拿大生活與歐洲頂級餐廳廚藝歷程，轉化為五道限定清晨料理，展現細緻的跨文化融合。

前菜「法燉新社菇」選用帶有濃郁麥芽與穀物香氣的單一產區臻選咖啡系列 Guatemala (瓜地馬拉) 膠囊，將苦韻平衡白酒濃縮甜感與雪莉酒醋的酸度，搭配台中在地香菇做出「啡香印尼牛肉拌麵」。「提拉米蘇丹麥」選用 Decaffeinato (咖啡因減量版)，以輕盈酥脆的丹麥麵包取代手指餅乾，呈現夏日巧味。

主餐「晨焙四杯雞」則以台式三杯雞濃郁的麻油與九層塔香，搭配 Intenso (濃烈咖啡) 膠囊；北美風格的「咖啡楓糖豬肩肉」，採用 Decaffeinato (咖啡因減量版) 的紅果焦糖香，混合 Intenso (濃烈咖啡) 烘焙煙燻感，讓口感濃郁難忘。其早餐提供入住房客限定體驗。