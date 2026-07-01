安海瑟薇懷第三胎首亮相　反穿連身褲當時髦孕媽咪

▲安海瑟薇宣布懷孕後首度公開亮相，穿Ashlyn 2026年春季系列中紅色貼身縮口連身褲搭配寶格麗珠寶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

在宣布懷上第三胎僅僅一周半後，好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）首度公開亮相，現身紐約金融區的四季酒店宣傳她的新片《Odyssey》，她身穿韓裔紐約設計Ashlyn Park同名品牌 Ashlyn 2026年春季系列紅色的貼身縮口連身褲搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶，模樣神彩奕奕，閃耀幸福光芒。

安海瑟薇與老公亞當舒曼育有兒子強納森和傑克，今年喜懷第三胎，她日前拍影片公布喜訊後，已恢復工作模式，自信展現孕婦時尚。此次現身紐約所穿的Ashlyn紅色貼身縮口連身褲，雖然並非專為孕婦設計，但其低腰傘狀下擺的剪裁恰到好處地襯托出她的孕肚，溫柔地包裹著腹部。此外，這款連身褲原本的設計是船領搭配挖背，但她刻意將它前後反穿，以便為她佩戴的寶格麗Tubogas頸鍊留出更多展示空間。

▲安海瑟薇上脫口秀換上另一套紅色褲裝，神采奕奕。（圖／CFP）

參加脫口秀節目時，安海瑟薇換上另一套喜氣紅裝，上半身是能微微透視孕肚的傘狀背心，下半身則是剪裁俐落的西裝寬褲，她照樣踩著三吋高跟鞋，是氣勢滿點的漂亮孕媽咪。