Lisa辣穿挖空至臀部戰袍　入住荒漠奢華酒店美翻

▲Lisa在美國猶他州旅行，穿上REVOLVE禮服大秀性感曲線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa日前接受《浮華世界》專訪時，雖絕口不提是否與LVMH集團三公子Frédéric Arnault交往中，但吐露「自己經常是心碎的那一方」，被視為兩人戀情已劃下句點、嫁豪門無望，其實她就是自己就是「豪門」，在國際舞台站穩腳步後，她出手買名車、精品、安排度假，盡情享受自己累積的豐碩成果，近日就入住一晚要價15萬起的美國猶他州奢華飯店安縵奇嶺Amangiri酒店，她換上腰部挖空至臀部的禮服，在荒漠之間拍攝性感美照。





▲Lisa緊實腹肌與迷人腰線成為焦點。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa身穿美國品牌REVOLVE大露背剪裁禮服站在猶他州荒漠岩石前擺性感pose，讓粉絲驚豔不已，此不對稱剪裁禮服的大露背設計延伸至腰際與側臀，讓Lisa的S形曲線一覽無遺，火辣指數破表；她還換上美式復古風的深色牛仔短版背心秀緊實腹肌，同時搭配黑長褲與皮靴，以帥氣造型在荒漠中騎馬，張張都是時尚大片。





▲Lisa一身美式復古風裝扮，在BLACKPINK隊友Jennie曾留影的窗前拍照。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa在荒漠中騎馬。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa特別選在一個透出當地奇岩自然景觀的窗景拍照，正是她的BLACKPINK隊友Jennie曾留影之處，她們入住的此間Amangiri酒店，位於美國猶他、亞利桑那、科羅拉多、新墨西哥四州的交界處，座落於沙漠與奇石峽谷旁，讓人有遠離塵囂之感，吸引布萊德彼特、安潔莉娜裘莉、卡達珊家族等巨星名流造訪，行程緊湊的Lisa與Jennie也選擇在酒店此放鬆，感受自然之美。





▲Lisa在奢華飯店自拍背著法國當紅的Goyard背包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）