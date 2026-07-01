曾敬驊演繹PUMA貓系聯名鞋、鬼塚虎推芭蕾鞋！甜酷女孩都想收

記者鮑璿安 ／ 綜合報導

近年薄底鞋熱潮持續延燒，從賽車鞋、德訓鞋一路吹向芭蕾舞鞋輪廓，各大品牌也紛紛以不同設計語言重新演繹經典鞋型。PUMA攜手生活美學品牌 MondaySleepingClub，以療癒貓咪元素打造充滿鬆弛感的聯名系列，並由曾敬驊、Melinda示範夏日穿搭；Onitsuka Tiger（鬼塚虎）則推出全新 GYMNARINA™ 芭蕾風鞋款，將優雅線條結合品牌經典虎爪紋，讓復古與時髦在一雙鞋上取得平衡。





▲曾敬驊穿上條紋T恤、短袖襯衫與短褲，腳踩PUMA與 MondaySleepingClub聯名鞋款，展現自在不費力的休閒造型。（圖／品牌提供）





▲Melinda以百褶裙、Polo衫和條紋上衣，詮釋甜美又帶有學院氣息的穿搭風格，讓聯名系列更具生活感 。（圖／品牌提供）

PUMA此次以「Stay Slow, Stay Attitude」為概念，把MondaySleepingClub標誌性的慵懶生活哲學注入設計之中，服飾與鞋款皆可見可愛的貓咪插畫，搭配電腦、咖啡杯、鬧鐘等生活元素，營造療癒又帶點幽默感的日常氛圍。曾敬驊穿上條紋T恤、短袖襯衫與短褲，搭配不同鞋款，展現自在不費力的休閒造型；Melinda則以百褶裙、Polo衫和條紋上衣，詮釋甜美又帶有學院氣息的穿搭風格，讓聯名系列更具生活感。





▲PUMA 以 「Stay Slow, Stay Attitude」為題，推出聯名系列服飾與 3 雙經典鞋款 。（圖／品牌提供）

系列最大亮點落在三雙薄底鞋設計，經典 SPEEDCAT 換上沉穩墨綠鞋身搭配米白細節，延續賽車鞋流線輪廓；H-Street 採用亮黃色鞋面拼接銀色品牌線條，以鮮明撞色點亮夏季造型；Tackle 則透過深棕與米白皮革拼接打造濃厚復古感，更將鞋舌設計成可拆卸式雙面鑰匙包，兼具造型感與實用機能，為日常穿搭增添更多趣味層次。





▲Onitsuka Tiger以芭蕾舞鞋為靈感，GYMNARINA™ 黑色/藍色/紅色/銀色/玫瑰金共5色NTD 4,280 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger則順應芭蕾風潮推出全新 GYMNARINA，以芭蕾舞鞋為靈感，融合品牌代表性的MEXICO 66™設計元素，修長鞋楦搭配後跟交叉細節與虎爪紋，呈現優雅且富現代感的輪廓。鞋面採用柔軟皮革打造，結合彈性抓皺設計提升包覆感，兼顧舒適度與穿著穩定性，讓芭蕾鞋不再只是造型單品，也適合長時間日常著用。

除了鞋型設計，GYMNARINA™還附有平織鞋帶與緞面鞋帶兩種選擇，可依不同穿搭自由更換風格，從率性休閒到精緻優雅皆能輕鬆切換。此次同步推出黑、藍、紅、銀與玫瑰金等多款配色，其中金屬銀與玫瑰金更呼應近年Y2K與 Balletcore 美學，無論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能替整體造型增添亮點，也再次證明薄底鞋依舊是今年最值得投資的流行鞋款之一。