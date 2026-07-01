fb ig video search mobile ETtoday

曾敬驊演繹PUMA貓系聯名鞋、鬼塚虎推芭蕾鞋！甜酷女孩都想收

>

記者鮑璿安 ／ 綜合報導

近年薄底鞋熱潮持續延燒，從賽車鞋、德訓鞋一路吹向芭蕾舞鞋輪廓，各大品牌也紛紛以不同設計語言重新演繹經典鞋型。PUMA攜手生活美學品牌 MondaySleepingClub，以療癒貓咪元素打造充滿鬆弛感的聯名系列，並由曾敬驊、Melinda示範夏日穿搭；Onitsuka Tiger（鬼塚虎）則推出全新 GYMNARINA™ 芭蕾風鞋款，將優雅線條結合品牌經典虎爪紋，讓復古與時髦在一雙鞋上取得平衡。

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊穿上條紋T恤、短袖襯衫與短褲，腳踩PUMA與 MondaySleepingClub聯名鞋款，展現自在不費力的休閒造型。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲Melinda以百褶裙、Polo衫和條紋上衣，詮釋甜美又帶有學院氣息的穿搭風格，讓聯名系列更具生活感 。（圖／品牌提供）

PUMA此次以「Stay Slow, Stay Attitude」為概念，把MondaySleepingClub標誌性的慵懶生活哲學注入設計之中，服飾與鞋款皆可見可愛的貓咪插畫，搭配電腦、咖啡杯、鬧鐘等生活元素，營造療癒又帶點幽默感的日常氛圍。曾敬驊穿上條紋T恤、短袖襯衫與短褲，搭配不同鞋款，展現自在不費力的休閒造型；Melinda則以百褶裙、Polo衫和條紋上衣，詮釋甜美又帶有學院氣息的穿搭風格，讓聯名系列更具生活感。

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 以 「Stay Slow, Stay Attitude」為題，推出聯名系列服飾與 3 雙經典鞋款 。（圖／品牌提供）

系列最大亮點落在三雙薄底鞋設計，經典 SPEEDCAT 換上沉穩墨綠鞋身搭配米白細節，延續賽車鞋流線輪廓；H-Street 採用亮黃色鞋面拼接銀色品牌線條，以鮮明撞色點亮夏季造型；Tackle 則透過深棕與米白皮革拼接打造濃厚復古感，更將鞋舌設計成可拆卸式雙面鑰匙包，兼具造型感與實用機能，為日常穿搭增添更多趣味層次。

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲▼ puma 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger以芭蕾舞鞋為靈感，GYMNARINA™ 黑色/藍色/紅色/銀色/玫瑰金共5色NTD 4,280 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger則順應芭蕾風潮推出全新 GYMNARINA，以芭蕾舞鞋為靈感，融合品牌代表性的MEXICO 66™設計元素，修長鞋楦搭配後跟交叉細節與虎爪紋，呈現優雅且富現代感的輪廓。鞋面採用柔軟皮革打造，結合彈性抓皺設計提升包覆感，兼顧舒適度與穿著穩定性，讓芭蕾鞋不再只是造型單品，也適合長時間日常著用。

除了鞋型設計，GYMNARINA™還附有平織鞋帶與緞面鞋帶兩種選擇，可依不同穿搭自由更換風格，從率性休閒到精緻優雅皆能輕鬆切換。此次同步推出黑、藍、紅、銀與玫瑰金等多款配色，其中金屬銀與玫瑰金更呼應近年Y2K與 Balletcore 美學，無論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能替整體造型增添亮點，也再次證明薄底鞋依舊是今年最值得投資的流行鞋款之一。

關鍵字：

薄底鞋, 芭蕾鞋, 聯名系列, 夏日穿搭, 復古時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

迪士尼夢幻聯名再一波　小熊維尼百年水晶擺件精緻亮相

潮人都在背「戶外輕量後背包」！機能風、Y2K風5款推薦　不運動也能背 C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品 「蒙奇奇雪白限定版」高絲只送不賣、INTEGRATE《庫洛魔法使》7月聯名開搶 早餐別再省！研究曝不吃早餐憂鬱風險高39%　10招吃出快樂腦 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 「都是為你好」最傷人！情緒勒索3大特點　很多人早已習慣卻不自知 《明天上班見！》10戳心金句：當你動了辭職的念頭，薪水就發下來了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面