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瘦子愛妻Jennifer「魚尾婚紗」來自台灣設計！浪漫蕾絲細節美到發光

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記者鮑璿安／綜合報導

頑童MJ116成員瘦子（E.SO）與圈外妻Jennifer在2022年完成結婚登記，婚後育有兩個可愛女兒，因疫情延宕多年的婚禮，如今終於選在峇里島完成這場遲來的幸福儀式。除了溫馨動人的婚禮畫面，新娘Jennifer一連換上兩套白紗，其中所穿的 SENSTUDIO 魚尾婚紗，是來自的台灣設計！以細膩蕾絲、立體馬甲結構與貼身魚尾剪裁，完美襯托優雅曲線，低調卻充滿高級感。

▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝自瘦子IG ）

▲Jennifer選穿SENSTUDIO打造的婚紗，整體以法式浪漫為主軸 。（圖／翻攝自瘦子IG ）

從曝光的婚禮照片可見，Jennifer選穿SENSTUDIO打造的婚紗，整體以法式浪漫為主軸。禮服採用經典馬甲式（Corset）結構，上半身以立體魚骨支撐塑造俐落腰身，在修飾肩頸線條的同時，也散發恰到好處的性感氛圍。不同於厚重的宮廷式禮服，這件婚紗透過輕盈鏤空蕾絲與透膚層次，讓整體視覺更顯輕盈，也更符合峇里島海島婚禮的自在氣息。大量立體花卉蕾絲覆蓋全身，搭配不同密度的刺繡排列，營造出如藤蔓般自然延伸的紋理效果。貼身魚尾輪廓一路向下延展，於裙襬自然綻放，既勾勒出修長身形，也保留婚紗飄逸流動的浪漫感。

▲▼ 瘦子 。（圖／翻攝自瘦子IG ）

▲瘦子選在峇里島完成這場遲來的幸福儀式 。（圖／翻攝自瘦子IG ）

SENSTUDIO近年深受不少新娘喜愛，作為NICOLE + FELICIA 的姐妹品牌，擅長以現代剪裁重新詮釋婚紗美學，跳脫繁複華麗的裝飾，轉而強調女性身形比例與高級訂製工藝，透過立體剪裁、細膩蕾絲打造兼具時尚感與實穿性的婚紗作品。品牌風格不刻意追求浮誇，而是以細節堆疊出歷久彌新的優雅，因此也成為不少海外婚禮與戶外婚禮的新娘首選。

關鍵字：

瘦子婚禮, 台灣婚紗, 峇里島婚禮, 魚骨婚紗, Jennifer

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