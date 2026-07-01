Miu Miu X NB回歸530 SL皮革網球鞋掀話題！Coco Gauff穿純白球衣太好看

記者鮑璿安／綜合報導

誰說精品和運動風不可兼得？Miu Miu與New Balance再度攜手，找來世界排名第二、擁有11座WTA單打冠軍的美國網球名將Coco Gauff擔任2026全新形象主角，將高性能網球裝備注入義式美學。這次系列以「純白球場」為靈感，從服裝到鞋履皆圍繞優雅、機能與現代感打造，備受矚目的聯名鞋更是值得好好看仔細。





▲Miu Miu與New Balance再度攜手，找來世界排名第二、擁有11座WTA單打冠軍的美國網球名將Coco Gauff擔任2026全新形象主角 。（圖／品牌提供）



此次聯名延續雙方近年持續合作的默契，將New Balance深厚的運動機能底蘊，融合Miu Miu擅長的女性化輪廓與精緻細節。整個系列採用大量純白色調，向傳統網球文化致敬，並透過彈性機能針織面料提升舒適度與包覆性。設計上更大量運用Miu Miu標誌性的細膩語彙，例如以內衣輪廓為靈感，在領口與接縫加入細緻波浪滾邊，搭配海軍藍滾邊與紅色聯名Logo，很不像傳統的運動服飾，讓極簡設計依舊充滿辨識度。

服裝部分則兼顧美感與實用性，背心採貼合身形的運動剪裁，百褶裙加入隱藏式開衩，在高速移動時仍保有靈活伸展空間；背部鏤空設計則增添透氣效果，也讓整體輪廓更加輕盈。外搭的輕量機能外套延續俐落線條，以防潑水機能布料結合寬鬆版型，在保護性與舒適度間取得平衡，展現精品對運動服飾的新詮釋。





▲整個系列採用大量純白色調，向傳統網球文化致敬，並透過彈性機能針織面料提升舒適度與包覆性 。（圖／品牌提供）

鞋款無疑是本次系列最大亮點。全新530 SL以New Balance經典530鞋型重新演繹，改採更加纖薄的低筒輪廓，並推出Deco皮革版本。鞋面以細緻沖孔皮革搭配層疊裁片，兼具透氣性與復古質感，奶油白與深咖啡兩種配色展現截然不同的氛圍，而最吸睛的莫過於左右不同的鞋帶設計，一側使用白色繩紋鞋帶，另一側則搭配深棕皮革鞋帶，以不對稱細節打破制式運動鞋印象，展現Miu Miu一貫充滿玩味的設計精神。





▲全新530 SL以New Balance經典530鞋型重新演繹，改採更加纖薄的低筒輪廓，並推出Deco皮革版本 。（圖／品牌提供）

此次形象廣告由攝影雙人組Chaumont與Zaerpour操刀，以充滿張力的鏡頭語言捕捉Coco Gauff在球場上的速度、力量與節奏。真正的運動時尚，不只是追求性能，更是一種兼具態度與美感的生活風格。

同場加映

隨著網球運動風靡時尚圈，瑞士百年精品品牌 BALLY 也加入這個旋風，今年春夏系列以「TENNIS 網球膠囊系列」重塑優雅運動風貌，喚醒其代表性的運動鞋款COMPETITION，變得可愛又時髦！還有一系列網球造型掛飾、兼具復古與當代氛圍的網球拍袋等細節單品，都強勢登場了。





▲Bally COMPETITION運動鞋，曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。（圖／品牌提供）

首先必看的是回歸的COMPETITION運動鞋，這雙曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。保留圓頭輪廓與包覆性設計，同時加入襪套式小牛皮結構與防滑鞋底，穿起來更穩定也更輕盈；側邊「B」字標誌則改用類網球絨毛材質，細節低調但辨識度很高，搭配白底加上紅、綠配色點綴，日常穿也很好駕馭。TENNIS EASY BALLY 直式托特包更直接描繪出可愛的網球插畫，消暑又童趣的模樣令人荷包失血。