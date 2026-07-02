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最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

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▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲最容易推卸責任的Top 3星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人都曾遇過這樣的人，平時功勞搶得快，一旦出了問題卻急著切割，甚至把責任推給別人，讓同事或另一半替自己收拾善後。其實，每個人都可能因個性或壓力而逃避責任，不過從星座性格來看，有些人天生更重視自我保護，遇到危機時容易先保住自己，而不是主動承擔。以下盤點最容易推卸責任的Top 3星座，看看身邊是否也有這類型的人。

Top 3：雙子座

雙子座腦筋靈活、口才出色，遇到突發狀況時往往能在第一時間找到替自己開脫的理由。他們未必刻意逃避責任，但因為思考速度快，總能從不同角度解釋事情，甚至讓旁人開始懷疑事情是否真的是他的錯。工作上若發生失誤，雙子座很容易將原因歸咎於資訊不足、溝通不良或流程有問題，而不是先檢討自己的疏失。雖然他們事後通常願意配合補救，但第一反應往往是先保護自己，因此容易給人「很會找理由」的印象。

Top 2：天秤座

重視和諧的天秤座最怕氣氛變僵，當事情出錯時，他們不喜歡成為眾矢之的，因此常會試圖模糊責任歸屬，希望大事化小、小事化無。他們不一定會直接把責任推給別人，但常用「大家都有責任」、「不是我一個人的問題」等說法分散焦點，讓自己的責任比例看起來沒那麼高。這種習慣雖然是為了避免衝突，卻可能讓真正需要善後的人感到相當無奈。

Top 1：射手座

射手座天性樂觀、愛自由，不喜歡被責任束縛，因此當犯錯時，第一時間往往不是反省，而是希望事情趕快過去。他們習慣把注意力放在下一件事，容易忽略自己造成的影響。當被追究責任時，射手座可能會說「又不是故意的」、「事情已經發生了」或「別想那麼多」，甚至把原因歸咎於運氣不好、時機不對，讓身邊的人不得不留下來收拾爛攤子。雖然他們沒有惡意，也不擅長記仇，但缺乏承擔後果的態度，往往是最容易被抱怨的一點。

關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 天秤座, 射手座

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