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CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件超酷　雀巢膠囊咖啡機有米飛兔更療癒

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▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌 CASETiFY 首度宣布與 Netflix 全球熱播電影《Kpop 獵魔女團》聯名，推出一系列充滿未來感與霓虹力量的全新聯名系列配件；台灣雀巢多趣酷思則找來經典角色 miffy 米飛兔，推出限量的膠囊咖啡機禮盒，為全家人的晨間咖啡時光增添滿滿的儀式感，預計 7／20 正式上市，並推出早鳥現折 100 元優惠。

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

CASETiFY 推出《Kpop 獵魔女團》聯名系列，將人氣女團 HUNTR/X 成員 Rumi、Mira 與 Zoey 的舞台魅力、黃金魂門的光輝，與男團 SAJA BOYS 的台風揉合，以最初的概念草圖為設計主題，打造出帶領粉絲重溫用歌聲斬妖除魔的奇幻電子配件。

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

聯名大玩酷炫未來感與沉浸式立體場景。最具話題的「Derpy 絨毛手機殼」，觸感細緻且完美重現藍色老虎 Derpy 的萌樣；「HUNTR/X Logo 水晶裝飾手機殼」則鑲嵌閃耀水晶，映照出專屬標誌。

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

為滿足粉絲抽卡般的樂趣，也規劃充滿收藏感的周邊，包含以透明壓克力框架收錄成員經典形象的「迷你壓克力吊飾」，以及結合金屬繩結、流蘇和專屬武器的「HUNTR/X 金屬繩結吊飾」，「HUNTR/X CD 手機支架盲盒」則將成員化身迷你專輯 CD 造型，還藏有呼應主題曲的〈Golden〉限量金色版本，現已在台開賣。

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

台灣雀巢則推出「Genio S ｜ miffy 米飛兔膠囊咖啡機禮盒」，加入許多童趣與生活風格的互動巧思，內附「隨心貼防水貼紙」，可讓消費者自由黏貼在機身或生活用品上，親手妝點獨一無二的日常擺設。其他包括奶白色調、線條圓潤療癒的「多彩陶瓷胖胖杯」，以及能兼顧居家點綴的「多功能吸水墊」。 

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

該款限定「Genio S ｜ miffy 米飛兔膠囊咖啡機禮盒」，售價 3,799 元。即起推出搶先預購，早鳥價可享現折 100 元優惠。7／13 起在官方網站預購，再加碼贈送熱銷的「KitKat 經典可可歐蕾」膠囊。

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推《獵魔女團》霓虹配件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CASETiFY, Kpop獵魔女團, 電子配件, 手機殼, 盲盒, 雀巢多趣酷思, 米飛兔, 膠囊咖啡機, 限量禮盒, 預購優惠

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