LIFE經典／沒有空調的「蟻丘住宅」　用空間智慧向自然借冷氣

▲位於印度沒有空調的蟻丘建築。（圖／翻攝Kaushal Tatiya Architects官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個動輒打破歷史高溫、冷氣幾乎成為續命基本配備的極端氣候時代，人類似乎陷入了一種惡性循環，天氣愈熱，冷氣開得愈強；碳排放愈高，地球也就愈熱。當代主流建築總是在思考「這棟房子在社群動態上看起來美不美」，卻忘了最根本的問題，「這棟建築該如何呼吸？」

坐落於印度馬哈拉施特拉邦阿希利亞納加爾的一座全新紅磚住宅，正用最沉靜卻震懾人心的方式，給了現代建築一記當頭棒喝。這座名為「蟻丘」的私人住宅，由 Kaushal Tatiya Architects 建築事務所操刀。在當地動輒面臨極端高溫與烈日曝曬的嚴酷氣候下，它完全沒有安裝任何空調與機械通風系統，卻能奇蹟般地保持室內體感涼爽。

這不是魔術，而是對古老自然智慧的頂級致敬。其靈感源自大自然的蟻丘，因為白蟻的房子其實就是個「會呼吸的有機體」。其建築設計靈感並非流於表面的具象模仿，而是深入探究白蟻丘內部神祕而高效的工程學。白蟻在沒有任何藍圖、軟體和電力的情況下，花費數百萬年解決了熱調節、空氣對流與空間層次的問題。

建築事務所創辦人 Kaushal Tatiya 形容：「蟻丘並不是一種字面上的外觀形制，而是一個『具備智慧的氣候有機體』。它能自發調節溫度、透過留白與孔洞創造通風，並在沒有任何強加的地緣幾何限制下，藉由錯綜複雜、相互連結的內室網絡來運作。」

從外觀來看，「蟻丘」低調地伏貼於地表，彷彿是從土地裡自然生長出來的結構。裸露的紅磚外牆不僅呈現出溫暖、質樸的土地色澤，更扮演著「環境過濾網」的角色。建築整體刻意展現出向內收斂的「內向型」設計，透過實心牆面與帶有孔洞的鏤空外層交織，在炙熱的陽光接觸到核心居住空間之前，就將刺眼的眩光與熱度硬生生阻絕在外。

而內部空間也是另一種魔法，徹底打破現代主義過度追求「全開放式格局」與「最大化視覺延伸」的盲目。在「蟻丘」中的空間層次分明，各個房間從巨大的公共核心區域延伸而出，如同蟻穴的交織網道。天花板高度會產生意想不到的起伏與轉換，且自然光線在進入室內時，已經過層層過濾與折射，變得柔和而舒適，毫無烈日的侵略感。

為了在沒有冷氣的狀況下達成極致散熱，「蟻丘」巧妙地復刻了印度傳統建築的屋頂露臺概念「Chhat」。利用層層遞進的梯形露臺與交錯的陽台，創造出多層次且自帶陰影的過渡地帶。這些陰影在熱氣試圖滲透進室內前，就已經完成了預冷工作。建築中設計了一塊高達 3.6 公尺的巨大懸臂式混凝土板，完全透過紅磚的抗壓結構進行支撐，為有機的建築線條更提供大面積的物理遮蔭。

現代人已經習慣將建築打造成一個個「密封的盒子」，再依賴高能耗、高成本且脆弱的機械空調來維持生命。一旦電力網路斷裂，這些建築將瞬間成為無法居住的溫室。「蟻丘」則反其道而行，完全仰賴被動式系統，包括極致的流體交叉對流、建築物本身的散熱，以及陰涼的內庭院。

Kaushal Tatiya Architects 用這件作品證明，當一棟建築具備足夠的「空間智慧」，它就不需要去與當地的氣候對抗，而是學會與氣候優雅地共處。我們總是在談論如何讓設計「走向未來」，但「蟻丘」告訴我們，最前瞻的跨步，反而是回頭去凝視那些歷經時間考驗的古老自然系統。只要設計足夠好，不用破壞環境的最高級實踐。