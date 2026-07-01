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貝克漢化身行走時尚教科書　紳裝配帝舵新錶賞溫網

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▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢（右）帶著媽媽到溫布頓中央球場欣賞球賽。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

網壇年度盛事英國溫布頓錦標賽熱烈進行中，中央球場包廂天天都有名人到場觀戰，被英王查爾斯三世冊封為騎士爵位的貝克漢（David Beckham）也不例外，幾乎年年報到力挺此項英國傳統體育盛會，今年他帶著媽媽一起看球賽，搞笑標註媽媽與朋友交頭接耳的模樣是「討論烘焙食譜」，他自己則從頭帥到腳，全被代言品牌包了。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢穿Boss西裝搭配帝舵新款Black Bay 58腕錶，160,000元。（圖／翻攝davidbeckham IG）

現身本屆溫布頓賽事，貝克漢身穿代言的德國品牌BOSS訂製西裝，搭配卡其色系領帶與口袋巾，為紳士造型增添活潑氣息，他戴上同名品牌墨鏡，以及他代言多年的瑞士名錶帝舵表（Tudor）今年最新的Black Bay 58腕錶，完美示範溫布頓觀眾合宜不失禮的穿搭。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢（右起）、網球名將喬科維奇與拉丁樂天王壞痞兔合影。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢所戴的帝舵Black Bay 58新錶配備五鍊節錶帶，最大亮點是錶殼更為纖薄，佩戴起來更為舒適，此款腕錶亦通過了大師天文台精密時計認證 （Master Chronometer certification），內外兼具，成為他近期穿搭的重點配件。此行他還帶著媽媽到VIP室「追星」，與賽爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）、拉丁樂天王壞痞兔（Benito Antonio）相見歡，逗得媽媽笑得合不攏嘴。

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關鍵字：

貝克漢, BOSS, Tudor, 帝舵表, 溫布頓

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